De rivaliteit tussen Bradley Wiggins en Chris Froome was jarenlang voer voor geruchten en speculatie. Wat begon als een succesvolle samenwerking tussen de Britse toprenners binnen Team Sky, kreeg een onverwachte wending toen Froome tijdens een cruciale Tour-etappe zijn kopman voorbijstak. Die gebeurtenis zorgde voor flinke spanningen binnen het team en zette hun relatie zwaar onder druk.

Wiggins had in 2012 het geel stevig om zijn schouders en leek af te stevenen op een historische Tourzege voor Groot-Brittannië. Toch bleek Froome tijdens die befaamde zeventiende etappe over uitzonderlijke kracht te beschikken. Hij reed iedereen uit het wiel, inclusief zijn eigen kopman. Froome maakte zich vooral zorgen over zijn positie op het podium en wilde zoveel mogelijk tijd winnen om de tweede plek veilig te stellen. "Ik werd daardoor het onbedoelde slachtoffer", blikt Wiggins terug in gesprek met het Belgische Sporza.

'Ik heb zelfs gedreigd om de Tour te verlaten'

De concurrentiestrijd tussen Wiggins en Froome leidde tot flinke spanningen binnen Team Sky. Wiggins zag de actie van Froome totaal niet aankomen en was er duidelijk door geraakt. "Ik heb zelfs gedreigd om de Tour te verlaten", onthult hij. Terwijl Froome vooral gefocust was op zijn eigen kansen en het veiligstellen van een podiumplaats, voelde Wiggins zich verraden door zijn eigen ploegmaat. Het incident zette de verhoudingen binnen het team flink onder druk en maakte samenwerken moeilijk. "Het was een moeilijke tijd, zowel op als naast de fiets", vertelt Wiggins.

De breuk tussen de twee ontstond niet alleen door de wedstrijdsituatie, maar werd ook gevoed door persoonlijke worstelingen. Wiggins geeft eerlijk toe dat hij destijds erg egoïstisch was en worstelde met zijn mentale gezondheid. "Ik zat in een zware periode, met veel zelfhaat en onzekerheid", aldus de Brit. Die mentale strijd maakte het contact met Froome er niet makkelijker op en hield hun relatie lange tijd gespannen.

Van rivalen naar vrienden

Pas jaren later kwam er ruimte voor verzoening. Tijdens een moeilijke periode in zijn leven besloot Wiggins contact te zoeken met Froome. In een eerlijk en kwetsbaar gesprek spraken ze openhartig over het verleden en namen ze beiden hun verantwoordelijkheid. "We hebben het enkele jaren geleden bijgelegd. Ik heb hem toen gezegd: Kijk ... Ik was een klootzak, jij was dat ook en onze ploegleider Brailsford was de grootste klootzak. Daarna hebben we gekust en geknuffeld en waren we weer vrienden", weet Wiggins nog al te goed.

Die verzoening bracht voor Wiggins ook een innerlijke rust. Hij erkent dat hij tijdens zijn carrière vaak egoïstisch was, iets wat niet paste bij de persoon die hij wilde zijn. "We waren een bedreiging voor elkaars ambities, maar nu begrijp ik dat ik een heel andere persoon ben geworden", zegt hij. "Dat was bevrijdend voor mij."

Van nationale held tot eenzaam dal

Het jaar 2012 was een kantelpunt in Wiggins zijn leven. Na zijn historische Tourzege, als eerste Brit ooit die het geel droeg in Parijs, won hij ook nog eens olympisch goud in de tijdrit in eigen land. Die successen brachten hem enorme bekendheid en een druk leven. "Ik was de populairste man van het land", herinnert hij zich. "Plots stond ik op podia met rocksterren en hing ik rond met jongens als Liam Gallagher. Ik vergat bijna dat ik wielrenner was."

Die plotselinge roem bracht echter ook een zware last met zich mee. Wiggins raakte verstrikt in een diep dal, waarin hij zich vaak eenzaam voelde. "Succes is iets vreemds. We kunnen leren van mislukkingen en nieuwe doelen stellen, maar er bestaat geen handleiding voor hoe je omgaat met succes", aldus de Tour-winnaar. "Zeker in de wielersport, waar je niet verwacht een nationale held te worden."

Toch kijkt hij met voldoening terug op die periode. "Het was een kleurrijk leven en ik zou er niets aan veranderen", besluit hij. Wiggins won de Tour in 2012, waarna Froome het jaar daarop zijn eerste eindzege pakte. Uiteindelijk wist Froome de Tour vier keer te winnen en vestigde zich daarmee in de absolute wielergeschiedenis. Samen hebben ze de Britse wielersport naar ongekende hoogten gebracht.

