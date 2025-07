Een opzienbarende actie van Trine Marie Hansen. De 39-jarige vrouw van Jonas Vingegaard (28) hoopt dat zijn man voor de derde keer de Tour de France wint, maar ze heeft tijdens de Ronde van Frankrijk het vuurtje behoorlijk opgestookt. Niet richting de concurrentie, maar richting de ploeg van Vingegaard zelf.

De Nederlandse formatie moet het ontgelden in een uitgebreid interview met de Deense krant Politiken. Daarin is ze behoorlijk kritisch op de tactiek van de ploeg. Hansen is van mening dat Vingegaard niet genoeg steun krijgt, zeker niet in vergelijking met zijn rivaal Tadej Pogacar. "Ik denk dat het team zich moet richten op de het winnen van de Tour de France en niets anders. Dan denk ik dat hij de beste kans heeft om te winnen."

Kritiek op inzet Wout van Aert

Volgens Hansen gebeurt dat niet. Dat heeft volgens haar onder meer te maken met Wout van Aert. Hij mag zo nu en dan ook voor eigen kansen gaan om een ritzege te boeken, maar de partner van Vingegaard heeft dat eigenlijk liever niet. "Als je ook voor etappezeges van andere renners gaat, kan dat niet worden ingezet voor Jonas."

Vingegaard veel weg uit Denemarken

Ook is ze niet te spreken over het feit dat haar man veel van huis is. De hoogtestage voorafgaand aan de Tour werd in huize Vingegaard door vrouwlief niet gewaardeerd. Ze denkt dat het voor Vingegaard beter is om meer in Denemarken te zijn. "Jonas laadt niet op als hij weer drie weken met het team op hoogte is. Het liefst zou hij bij ons in Denemarken zijn om dat te doen."

De woorden hebben uiteraard Frankrijk snel bereikt. Ploegleider Grischa Niermann moest reageren tegenover het Deense TV2 en wil niets weten van de argumenten van Hansen. "Er moeten offers worden gebracht om de grootste wielerwedstrijd ter wereld te winnen en Jonas weet dat. En Trine ook." En Vingegaard zelf? Die reageerde ook na zijn derde plaats in de door Mathieu van der Poel gewonnen tweede etappe.

Jonas Vingegaard reageert

Volgens de Deense topwielrenner wil zijn geliefde simpelweg het beste voor hem en bedoelt ze het niet verkeert. "Maar ik heb het artikel niet echt gelezen, alleen iets er over gehoord. Dus ik weet niet zeker wat er staat", vertelt hij aan TV2. "Ik lees geen enkele media tijdens de Tour, dus voor mij is het moeilijk om er antwoord op te geven."

