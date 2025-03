Visma verstevigt leidende positie in Parijs-Nice, Thymen Arensman slaat belangrijke slag in waaierrit

In een gure waaierrit heeft Visma | Lease a Bike de leiding in het algemeen klassement in Parijs-Nice verder uitgebouwd. Mads Pedersen schreef de zesde etappe op zijn naam, terwijl de aandacht vooral uitging naar de klassementsrenners. Matteo Jorgenson zag zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard vanmorgen niet van start gaan, maar deed desondanks wel goede zaken. Thymen Arensman heeft een belangrijke slag geslagen en heeft het podium in het vizier.

Na twee zware etappes voor de klassementsrenners leken de sprinters vrijdag weer aan de beurt. Zeker door het geringe aantal hoogtemeters, waardoor een massasprint aannemelijk leek. Jonas Vingegaard ging niet meer van start in de zesde etappe. De Deense kopman van Visma had nog te veel last van zijn valpartij van donderdag.

Loodzware waaierrit

Ondanks het gemis van Vingegaard was Visma goed bij de les in de kletsnatte rit naar Berre l'Étang. Het peloton spatte uiteen, doordat de Nederlandse ploeg erin slaagde de boel op zijn kant te zetten. Het resulteerde in een tal van waaiers, waarmee Visma, met liefst zes renners, samen met INEOS Grenadiers en Lidl-Trek zich losmaakte van het peloton.

De drie ploegen wisten een groot gat te slaan met de concurrentie, waardoor zestien renners met bijna twee minuten voorsprong de finish bereikten. Mads Pedersen won de rit, voor de Britten Joshua Tarling en Samuel Watson. Thymen Arensman kwam als beste Nederlander als tiende over de streep.

Visma en Thymen Arensman doen goede zaken

In het algemeen klassement bouwde Jorgenson zijn voorsprong verder uit. De Amerikaan van Visma staat veertig seconden voor op de Duitser Florian Lipowitz. Arensman steeg naar de vierde plaats en heeft nu een achterstand van één minuut en twintig seconden. De Deen Mattias Skjelmose staat met 21 seconden voorsprong op de Nederlander op de derde plaats.

De meeste renners kwamen zonder tijdsverlies over de streep. Maar João Almeida lijkt de eindzege wel te kunnen vergeten. De kopman van UAE Team Emirates - XRG kwam bijna twee minuten na Pedersen over de streep. Zaterdag wordt de koninginnenrit van Parijs-Nice gereden, die is ingekort tot 109 kilometer vanwege sneeuw op het parcours. De finish ligt echter nog wel op de slotklim naar Auron.