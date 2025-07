Tijdens de derde etappe van de Tour de France op maandag zag Mathieu van der Poel iets vreselijks gebeuren. Jasper Philipsen, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, kwam vlak voor zijn ogen vreselijk hard ten val. Hij liep daarbij een aantal pijnlijke breuken op en ligt daardoor uit de Tour. Inmiddels heeft ook de vriendin van Van der Poel op het drama gereageerd.

Alle topsprinters verzamelden zich voor de tussensprint, maar vlak voor de sprint ging het helemaal mis voor Philipsen. Bryan Coquard raakte een andere renner, waarna hij in botsing kwam met de Belg die de openingsetappe had gewonnen. De teamgenoot van Van der Poel smakte in zijn groene trui hard tegen het asfalt. Van die trui bleef daarna weinig over.

Philipsen kreeg minutenlang medische zorg langs de kant van de weg en keert niet meer terug in de koers. Vermoedelijk heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Bij de tussensprint uitte de ploeg van Philipsen en Van der Poel haar woede richting Coquard.

Ziekenhuis

De derde etappe, die tot die tijd vrij rustig verliep, stond daardoor op zijn kop. Philipsen, een van de grote favorieten voor een ritzege, moest de Tour vroegtijdig verlaten met een sleutelbeenbreuk en een gebroken rib. De topsprinter is inmiddels in een ziekenhuis in België.

Vriendin van Van der Poel

Roxanne Bertels, de vriendin van Van der Poel, heeft gereageerd op het incident. Op haar Instagram-story deelde ze een foto van Philipsen samen met zijn vriendin Melanie Peetermans. "Helemaal kapot van verdriet. Spoedig herstel gewenst", schreef Bertels erbij.

Fabio Jakobsen

Ook de Nederlandse topsprinter Fabio Jakobsen zag het nare incident gebeuren. Bij de NOS reageerde hij geschrokken. "Dit is wel naar om te zien. Een beetje duwen, trekken en beuken. Coquard wordt een soort boksbal. Hij krijgt een duw en een zet."

Vervolgens komt daardoor Philipsen ten val. Jakobsen merkt op dat de Belg niet slechter had kunnen vallen. "Je wil een soort judorol maken, maar hij blijft hangen op die schouder. Zijn halve rug lag open."

