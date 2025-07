Mathieu van der Poel behield het geel in de Tour de France, maar voor Alpecin-Deceuninck was het verder een etappe om heel erg snel te vergeten. De topsprinter Jasper Philipsen viel uit door een harde valpartij tijdens de tussensprint. Een ploeggenoot van hem was na afloop nog behoorlijk ontdaan.

De drager van de groene trui kwam tijdens de tussensprint ten val door een botsing met concurrent Bryan Coquard. Ploeggenoot Jonas Rickaert zag het gebeuren en ontstak vlak na de sprint voor het oog van veel televisiekijkers in woede. Na de rit deed hij zijn verhaal bij de NOS. "Ik weet dat Coquard en Jasper in elkaar zijn gehaald. Ik was heel boos op Coquard. Het is heel jammer om iemand zo in de tussensprint te verliezen."

'Geen probleem met Coquard'

De ploeggenoot van Philipsen en Mathieu van der Poel gaf aan de beelden nog een goed te bekijken. Al realiseerde hij zich al dat de Fransman die Philipsen ten val bracht er misschien niet al te veel aan kon doen. Hij werd zelf namelijk uit balans gebracht. "Ik heb geen probleem met Coquard, maar het is gewoon jammer."

Emotioneel na zware val

De drager van de groene truii moest met een zware blessure de Tour verlaten. Dat deed nogal veel met de overige renners van Alpecin-Deceuninck. "Vanuit de auto werd er gevreesd voor een sleutelbeenbreuk. Hij (Philipsen) heeft al laten weten dat we ons best moeten doen om er een goeie Tour van te maken. Maar emotioneel was het heel zwaar in het begin. We zijn allemaal wel een keer naar de volgwagen geweest. Vanuit de auto werd er gezegd dat we moesten proberen te switchen. Dat hebben we gedaan."

Nu lijkt Kaden Groves de man die in massasprints voor successen moet zorgen. De rappe sprinter werd in de etappe naar Duinkerke uiteindelijk zevende. Ook daar ging het in de slotfase veelvuldig mis. Er waren nog twee grote valpartijen, maar daarbij onder meer Jordi Meeus en Remco Evenepoel als slachtoffers.

