De Tour de France zit vol verhalen en na de derde etappe zijn er weer de nodige geschreven. De vlakke rit werd in de eindfase ontsierd door flink wat valpartijen, terwijl er tijdens de etappe werkelijk geen enkele renner was die een serieuze aanval plaatste. De organisatie van de Tour nam daarom een zeldzaam besluit en dat levert een opvallend beeld op.

Er wordt elke etappe namelijk een zogeheten Prijs voor de Strijdlust uitgereikt. De renner die de meeste aanvalsdrang heeft getoond mag dan het podium op en krijgt dan een fraai rugnummer. Alleen, wie moet de organisatie in hemelsnaam kiezen na zo'n aanvalsloze etappe? Alleen Tim Wellens van UAE reed even voor het peloton uit, maar dat deed hij alleen maar om zijn ploeggenoot Tadej Pogacar van de bolletjestrui te verlossen.

Ophef in Tour de France: wielerploeg dreigt met zware maatregelen Het laatste woord over de chaotische derde etappe in de Tour de France is nog niet gezegd. Tim Merlier won de rit, maar het ging tijdens de etappe meermaals fout via grote valpartijen. Het voornaamste slachtoffer was groenetruidrager Jasper Philipsen. Hij viel na een botsing met een andere toprenner, die vervolgens een hoop naar zijn hoofd geslingerd kreeg.

Helemaal niemand bleek geschikt, zo werd duidelijk tijdens de podiumceremonie. Volgens de Tour-organisatie kwam er niemand in aanmerking voor de strijdlustbeloning. Dat zorgde voor een bijzonder tafereel na de etappe. Er moest namelijk wel aandacht aan de prijs worden geschonken, want er is - uiteraard- een sponsor verbonden aan de prijs. Dat blijkt het vastgoedbedrijf Century 21 te zijn. En laten zij nu ook een tak in Duinkerke hebben, de finishplaats van de derde Touretappe.

Drama Mathieu van der Poel in Tour de France: geletruidrager ziet goede vriend vreselijk hard vallen, schade is enorm Een vreselijke val in de derde etappe van de Tour de France heeft voor opschudding gezorgd. Tijdens de tussensprint voor punten om de groene trui ging het helemaal mis bij Jasper Philipsen. De ploeggenoot van Alpecin-Deceuninck kwam vlak voor de ogen van Mathieu van der Poel vreselijk hard ten val. Hij liep daarbij een aantal pijnlijke breuken op en ligt uit de Tour.

Werknemer dan maar op het podium

Om toch een beetje aandacht te schenken aan de prijs werd daarom maar een prijs aan een van de medewerkers van de sponsor gegeven. Op de Instagrampagina van het bedrijf is te zien hoe zij urenlang al bezig waren met allerlei cadeaus uit te delen aan toeschouwers in Duinkerke.

Image assez surréaliste avec un podium du combatif sans le moindre coureur. Le jury n'a pas désigné de combatif aujourd'hui en l'absence d'une échappée. Il y a eu malgré tout un prix remis lors de la cérémonie protocolaire. #TDF2025 pic.twitter.com/FYi33kj8RY — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 7, 2025

Geldbedrag voor de strijdlust

Of het bedrijf ook het geldbedrag dat hoort bij de prijs voor de strijdlust krijgt, is niet bekend. Als dat niet zo is, heeft de organisatie mooi wat geld bespaard. De dagprijs voor de meest strijdlustige renner is namelijk 2.000 euro.

Prijzengeld Tour de France 2025 | Deze bedragen kunnen Mathieu van der Poel & co verdienen De Tour de France begint deze zaterdag en dus heeft het peloton de wielerwereld weer weken in haar greep. De renners dromen van etappezeges, het winnen van een klassement en misschien wel van het dragen van de gele trui. Dat levert niet alleen eeuwige roem, maar ook een gigantische smak aan prijzengeld op. In dit artikel lees je welke bedragen renners kunnen verdienen in de Tour de France van 2025.

De kans is klein dat de Tour-organisatie voor de vierde etappe weer zo'n noodgreep moet doen. De etappe biedt wat meer kansen voor een kopgroep. En anders zal er ongetwijfeld een demarrage van een renner als Mathieu van der Poel plaatsvinden. Er zitten namelijk behoorlijk wat heuvels in de laatste kilometers van de etappe.

Groot drama in Tour de France doet veel pijn: 'Emotioneel was het heel zwaar' Mathieu van der Poel behield het geel in de Tour de France, maar voor Alpecin-Deceuninck was het verder een etappe om heel erg snel te vergeten. De topsprinter Jasper Philipsen viel uit door een harde valpartij tijdens de tussensprint. Een ploeggenoot van hem was na afloop nog behoorlijk ontdaan.

Alles over Tour de France 2025

Bekijk op onze speciale pagina over de Ronde van Frankrijk al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de uitslagen & klassementen. Check daarnaast het prijzengeld in de Tour en ook de profielen van onder meer Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel, maar ook van hun geliefden Roxanne Bertels en Oumi Rayane.