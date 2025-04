Wereldkampioen Tadej Pogacar komt met de schrik vrij in Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar ontsnapte zondag aan een valpartij tijdens Parijs-Roubaix, toen zijn volgwagen op hoge snelheid naar voren reed om hem van een bidon te voorzien. De actie verliep zo chaotisch dat de wereldkampioen in een bocht ternauwernood een botsing met zijn ploegauto wist te voorkomen.

Het incident vond plaats kort na het beruchte Bos van Wallers, waar zich een elitegroep had gevormd met onder anderen Pogacar, Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, Mads Pedersen en Stefan Bissegger. Door de minimale tijdsverschillen met de achtervolgers mocht de ploegwagen van UAE Emirates aanvankelijk niet naar voren. Na herhaaldelijk aandringen kreeg de wagen toch toestemming.

Broer van topwielrenner Tadej Pogacar was ook prof: 'Ik heb het verkloot' Topwielrenner Tadej Pogacar debuteert zondag bij Parijs-Roubaix, de klassieker die ook wel 'De Hel van het Noorden' wordt genoemd. In het noorden van Frankrijk hoopt de Sloveen af te rekenen met rivalen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Zijn broer zal de koers aandachtig volgen.

Shotje adrenaline

Vervolgens haalde de auto op hoge snelheid meerdere groepjes in, waaronder die van Wout van Aert. Bij het overhandigen van de bidon ging het bijna mis: in een scherpe bocht naar rechts moest Pogacar uitwijken om zijn eigen ploegwagen niet te raken. Het wiel van Pogacar kwam bijna onder de achterband van de volgauto terecht. Het leverde spectaculaire beelden op én een flinke schrik voor de kopman van UAE Emirates.

De volgwagen van UAE Emirates reed volgens wielerjournalist Thijs Zonneveld 'dwars door iedereen heen naar voren om Pogacar een klein flesje te geven'. Mogelijk ging het om een anti-krampmiddel, gezien het moment in de wedstrijd en het risico dat de ploeg nam. Daar dacht NOS-commentator Stef Clement anders over. "Dat was een shotje adrenaline", vertelde de oud-wielrenner met een knipoog.

🚴🇫🇷 | Het scheelt niks of Pogacar wordt onderuit gereden door zijn eigen ploegwagen! 😱😱



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/pD5nhBOrCF — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 13, 2025

Tadej Pogacar herpakt zichzelf

Na het hachelijke moment met zijn volgwagen wist Pogacar zich weer te herpakken, maar de koerssituatie was inmiddels volledig ontbrand. Van der Poel voerde het tempo op in de kopgroep, waarna een eerste schifting plaatsvond. Pogacar leek even in de problemen te raken na een bochtige passage op de kasseien, maar wist zijn positie in de voorste groep te behouden.

Achter hen probeerde Van Aert, ondanks de nodige achterstand, nog de aansluiting te maken, terwijl de chaos in het peloton toenam. Ondertussen maken Pogacar en Van der Poel samen met diens ploeggenoot Jasper Philipsen van de kop van de wedstrijd, na het wegvallen van Mads Pedersen dankzij een lekke band.