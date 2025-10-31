De loopbaan van Oier Lazkano hangt plotseling aan een zijden draadje. De 25-jarige Spanjaard is door de internationale wielerunie UCI voorlopig geschorst vanwege afwijkingen in zijn biologisch paspoort. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft de samenwerking per direct beëindigd.

Volgens de UCI werden de onregelmatigheden vastgesteld in 2022, 2023 en 2024. In die periode reed Lazkano nog voor de Spaanse ploeg Movistar, waar hij bekendstond als een talentvolle hardrijder en toekomstig klassiekerspecialist. De wielerbond spreekt van 'onverklaarbare afwijkende bloedwaarden' en acht het 'zeer waarschijnlijk dat er een verboden middel is gebruikt'.

Avontuur bij nieuwe ploeg ligt stil

Lazkano gold de laatste jaren als een van de grootste Spaanse beloften. Met een topklasseringen in de voorjaarsklassiekers Dwars door Vlaanderen (tweede) en in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) maakte hij naam als 'Spaanse flandrien'. Zijn prestaties leverden hem aan het einde van vorig seizoen een transfer op naar Red Bull–BORA-hansgrohe, waar hij de klassiekerkern extra power moest geven.

Maar dat avontuur staat voorlopig op pauze. De Duitse ploeg bevestigt dat de Spanjaard 'geen deel meer uitmaakt van het team', in afwachting van het onderzoek van de UCI. Opvallend genoeg reed Lazkano sinds Parijs-Roubaix op 13 april geen enkele wedstrijd meer. Ook op sociale media bleef het stil, iets wat nu verklaarbaar lijkt.

Voormalig werkgever verrast door UCI-onderzoek

Voormalig werkgever Movistar, waar Lazkano tussen 2022 en 2024 onder contract stond, reageerde een dag na de bekendmaking met een officieel statement. Volgens het Spaanse team werd het pas op 30 oktober door de UCI op de hoogte gebracht van de situatie.

"Tijdens de drie seizoenen dat Lazkano voor ons reed, waren alle dopingcontroles negatief", begint Movistar over het voorval. "Het was voor ons onmogelijk om te weten of zelfs maar te vermoeden dat er iets aan de hand was", klinkt het. De ploeg benadrukt dat het zich 'onwrikbaar inzet voor een schone en transparante sport' en kondigde aan het eigen testbeleid verder te versterken.

Red Bull–BORA-hansgrohe in lastige positie

Voor Red Bull–BORA-hansgrohe komt de zaak bijzonder ongelegen. De Duitse ploeg, die zich de afgelopen jaren profileerde als voorbeeld van professionaliteit en transparantie, wilde juist bouwen aan een nieuwe generatie renners met een schone reputatie. De zaak-Lazkano past daar allerminst bij.

Wat de gevolgen precies zijn, hangt af van de uitkomst van het onderzoek van de UCI. Als de afwijkingen in zijn biologisch paspoort niet kunnen worden verklaard, dreigt een langdurige schorsing en mogelijk ook het verlies van eerdere resultaten. In het gunstigste geval kan Lazkano aantonen dat er een medische of natuurlijke oorzaak is, al komt dat zelden voor.