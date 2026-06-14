Het Nederlands elftal begint na een lange voorbereiding eindelijk aan het WK. Om 22.00 uur wacht het eerste duel met Japan. Daardoor stijgt de Oranjekoorts. Niet alleen in Dallas, ook in Nederland. Ronald Koeman heeft zijn opstelling bekend gemaakt, waarin nog geen plek is voor Memphis Depay. Volg alles rondom het duel hieronder live.

Het Nederlands elftal maakte twee weken geleden de reis naar de Verenigde Staten, waar eerst in New York nog een oefenduel werd afgewerkt met Oezbekistan (2-1 winst). Zondagavond begint het WK dan echt voor de mannen van bondscoach Ronald Koeman. Dan opent Oranje tegen Japan. Inmiddels is de opstelling van Oranje bekend.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

Bekende spits bij Japan

Aan de zijde van Japan staan bekende namen in de basis. Feyenoorder Ayase Ueda staat daar in de spits en ook Tsuyoshi Watanabe staat in de basis.

Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura, Kamada, Sano; Ueda

Nederland neemt Dallas over

Hoewel de wedstrijd pas zondag op de agenda staat, is een groot deel van het Oranjelegioen al in Dallas. Daar kleurden de straten oranje door de feestende massa uit Nederland. Zij maakten behoorlijk veel indruk:

Spitsendiscussie

De grote vraag is wie er gaat spelen tegen Japan in de spits. Donyell Malen kreeg in de voorbereiding de kans, omdat Memphis Depay niet helemaal wedstrijdfit was. Dat is volgens Koeman nu wel het geval. Volgens Robert Maaskant moet de bondscoach maar één ding doen:

De verdere invulling van de basisopstelling van het Nederlands elftal lijkt wel in te vullen. Tegen Oezbekistan gebruikte Koeman zijn beoogde basiself. Door het afhaken van Jurriën Timber staan de verdediging en het middenveld wel vast.

Primeur voor scheidsrechter

Het duel tussen Nederland en Japan staat onder leiding van scheidsrechter Ismail Elfath. De in Marokko geboren referee staat voor een primeur rond een wedstrijd van Oranje. Wat ook opvalt is zijn statistiek qua gegeven strafschoppen... De spelers zijn dus gewaarschuwd.

TV-gids Nederlands elftal tegen Japan

Of je nou in de kroeg, ergens op het plein of gewoon lekker thuis kijkt, via deze handige tv-gids hieronder weet je meteen waar en wanneer je moet klaarzitten voor Nederland - Japan.

Bekijk Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is er ruimte voor een debutant. Ralf Seuntjens voegt zich na een geweldige promotie met Lommel toe aan het team van de podcastploeg. De Oranjekoorts stijgt bij Robert Maaskant en consorten want Oranje speelt zondagavond tegen Japan. Ze bespreken de laatste zaken rondom Oranje en Seuntjens moet zijn frustratie over één selectielid kwijt.

Verder is er aandacht voor de prachtige goal van Ismael Saibari en geeft Ali Boussaboun zijn analse van Marokko tegen Brazilië. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalshow. Luister elke dag om 7.30 uur naar de laatste updates in jouw favoriete podcastapp of op YouTube.

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