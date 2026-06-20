Het Nederlands elftal speelt zaterdag om 19.00 uur de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Zweden is de tegenstander in Houston. Volg hier alle ontwikkelingen rond het duel.

Nederland is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan en hoopt zaterdag wel drie punten te veroveren tegen de Zweden. Zij speelden uitstekend in de eerste wedstrijd tegen Tunesië en wonnen met 5-1.

Zorgelijk nieuws

In aanloop naar de tweede groepswedstrijd liep Quinten Timber een lichte hersenschudding op. Hij is niet inzetbaar tegen Zweden. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er meer verontrustend nieuws vanuit de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Frenkie de Jong is namelijk niet helemaal fit. Het is nog de vraag of hij zaterdagavond kan starten.

Hoog bezoek

Oranje krijgt in Houston hoog bezoek. De koninklijke familie zal namelijk op de tribune zitten bij Nederland - Zweden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane reisden na het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar naar de Verenigde Staten. Ze zijn al helemaal in de feeststemming.

Vermoedelijke opstelling

Door de twijfels rond Frenkie de Jong zal Koeman mogelijk moeten schuiven in zijn basisopstelling. In de Sportnieuws.nl WK podcast wordt al een vervanger geopperd: Justin Kluivert. "Hij is iemand met een heel andere dynamiek. Een heel ander profiel middenvelder. Het is allemaal vlak en veel van hetzelfde nu. Hij heeft snelheid, diepte vanuit de tweede lijn, hij kan een actie maken en heeft een heel goed schot. Dat brengt gewoon bepaald gevaar met zich mee", pleit Ali Boussaboun.

Nederland - Zweden

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover