Lieke Klaver is bij de Diamond League te Parijs zevende geworden op de 400 meter. De Europees kampioene 400 meter indoor kwam in 50,26 over de finish.

Vanuit baan drie ging de atlete uit Velsen-Zuid veelbelovend van start. In de tweede helft van de race werd het zwaarder voor haar. Ze naderde het laatste rechte stuk als nummer vier, daarna viel ze weg. Olympisch kampioene Marileidy Paulino won in 48,81, een nieuw record voor de Diamaond League.

Diamond League

Klaver was voordat de race in de Franse hoofdstad begon niet per se de grote favoriet voor de zege. Zowel haar persoonlijk record als haar seizoensrecord zaten in de middenmoot van de acht deelneemsters aan de wedstrijd.

Paulino edges it.



In a tight tussle down the home straight, Marileidy Paulino does what she does best — turning on the jets to take victory in the 400m in 48.81 seconds.



Lieke Klaver liep dit Diamond League-seizoen driemaal de 400 meter: op 16 mei werd ze derde in Doha met 51,12 seconden, op 12 juni eindigde ze als vijfde in Oslo in 50,64 seconden, en op 15 juni werd ze vierde in Stockholm met een tijd van 50,35 seconden. Ze ging nu dus sneller dan toen, maar de concurrentie heeft zich ook aardig verbeterd.

Discuswerpster Jorinde van Klinken

Discuswerpster Jorinde van Klinken is opnieuw als tweede geëindigd bij een wedstrijd uit de Diamond League. De 25-jarige Nederlandse kwam in Parijs tot een afstand van 66,42 meter. Dat was tot dusverre haar beste prestatie van dit seizoen. De zege ging naar de Amerikaanse Valarie Allman met 67,56 meter.

Zondag moest Van Klinken in Stockholm ook genoegen nemen met de tweede plaats. Toen gooide ze de discus 64,33 meter ver. Alleen de Duitse Kristin Pudenz was toen beter (64,85).

EK landenteams

Over een week staat er alweer een groot toernooi voor de deur. De Nederlandse atletiekploeg verschijnt eind juni in bijna maximale sterkte aan de start van het EK voor landenteams in Madrid. Met Femke Bol, Lieke Klaver en Jessica Schilder is het merendeel van de Nederlandse toppers van de partij.

Bol gaat de 400 meter vlak lopen, dus niet haar specialiteit met horden. Daardoor wijkt Klaver uit naar de 200 meter. Nederland strijdt op het EK in de hoogste divisie, de First League, tegen vijftien andere Europese toplanden. De tegenstand is pittig: onder meer titelverdediger Italië, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje maken deel uit van het deelnemersveld. Het toernooi kent zeventien individuele onderdelen en drie estafettes: de 4x100 meter voor mannen en vrouwen, en de gemengde 4x400 meter.