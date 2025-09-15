Femke Bol hoopt deze week voor de tweede keer op rij de wereldtitel te pakken op de 400 meter horden. De topatlete is de grote favoriet om op dat onderdeel te winnen tijdens de WK atletiek. Dat komt mede door haar grote rivale Sydney McLaughlin-Levrone in Tokio niet met haar de strijd aangaat, maar met Lieke Klaver.

Bol is al jarenlang nagenoeg onverslaanbaar op de 400 meter horden, maar dat komt vooral doordat haar grote rivale McLaughlin-Levrone maar zelden haar gezicht laat zien bij grote wedstrijden. Zo won de Nederlandse al dertig keer op rij een Diamond League-wedstrijd op het onderdeel, maar ze nam het daarin geen enkele keer op tegen de Amerikaanse.

McLaughlin-Levrone blijft meestal aan de andere kant van de oceaan, maar de spaarzame keren dat ze het wel tegen Bol opnam, drukte ze haar met de neus op de feiten. De Amerikaanse was veruit de snelste bij de WK van 2019 en op de afgelopen twee Olympische Spelen. In Parijs had Bol vorig jaar goede hoop om haar rivale eindelijk een keertje te gaan kloppen, maar McLaughlin-Levrone greep met een wereldrecord het goud. Bol kwam bijna twee seconden later als nummer drie over de streep.

Rivale Femke Bol maakt overstap

Desondanks is Bol de regerend wereldkampioene en ze is deze week de grote favoriete om die titel te prolongeren. De Nederlandse won twee jaar geleden in Boedapest goud, maar ook toen was McLaughlin-Levrone niet van de partij. De Amerikaanse is ook in Tokio geen concurrent van Bol, maar wel van een andere Nederlandse atlete.

McLaughlin-Levrone heeft ervoor gekozen om in Japan een uitstapje te maken van de 400 meter horden naar de 400 meter 'vlak'. Dat betekent dat ze dus ineens de concurrente is van Klaver, die al jaren gespecialiseerd is op dat onderdeel. De deelname van McLaughlin-Levrone zadelt haar op met een groot probleem.

Slecht nieuws voor Lieke Klaver

Waar Bol vaak relatief simpel de finale op de 400 meter horden haalt, is die opgave voor Klaver op de 'normale 400 meter' een stuk moeilijker. Het lukte haar op de WK's van 2022 en 2023 wel om de eindstrijd te halen, maar op de Spelen in Parijs ging het vorig jaar in de halve finales mis.

Ook in Tokio is het geen abc'tje dat Klaver zich voor de finale gaat plaatsen. Van alle deelneemsters op de WK waren er dit jaar al liefst veertien sneller dan de Nederlandse op de 400 meter en McLaughlin-Levrone is een van hen. Aangezien alleen de beste acht naar de finale gaan, is de deelname van de Amerikaanse dus slecht nieuws voor Klaver.

'Heel bevredigend'

McLaughlin-Levrone zoekt maar zelden de spotlights op en dus liet ze ook lange tijd in het midden waarom ze de keuze had gemaakt om van onderdeel te switchen. In gesprek met de officiële website van de Olympische Spelen kwam er eindelijk duidelijkeid.

"Het is heel bevredigend om uit mijn comfortzone te stappen. Ik wil de beste allround atlete zijn die ik kan zijn en dit is een van de uitdagingen die ik voor mezelf heb gesteld. Ik wilde op een andere manier een stap verder gaan. Het was spannend om mezelf op een manier te pushen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Het is een uitdaging, maar ik ben benieuwd waar het naartoe gaat", legde McLaughlin-Levrone uit.





WK atletiek

Daardoor staat McLaughlin-Levrone in Tokio dus niet tegenover Bol, maar tegen Klaver. De halve finales staan op dinsdagmiddag (Nederlandse tijd) op het programma en twee dagen later is het tijd voor de finale. Er bestaat haast geen twijfel over dat McLaughlin-Levrone dan gaat strijden om haar eerste grote titel op de 400 meter vlak. Of we ook Klaver in die finale terugzien is door de moordende concurrentie echter nog de vraag.



