Twee Nederlandse kanshebbers aan de start van de Marathon van New York, dat belooft wat. Sifan Hassan maakt zondag haar debuut in de Amerikaanse miljoenenstad. Abdi Nageeye keert er terug als titelverdediger, precies op de plek waar hij vorig jaar geschiedenis schreef door als eerste Nederlander ooit de marathon te winnen.

Voor Hassan is het haar eerste keer in New York, maar de topfavoriete weet inmiddels wat haar te wachten staat. "Het blijft iets nieuws, en het is zwaar – echt heel zwaar", vertelt ze tegenover de NOS. "Maar de laatste weken voel ik me goed. Ik heb geleerd dat ik hard moet starten, dat past bij mij." Voor Hassan is het alweer haar derde marathon in een half jaar tijd, maar dat weerhoudt de topatlete niet: "Ik heb er zin in."

Nageeye geniet van startnummer 1

Voor Nageeye is New York inmiddels bekend terrein. De titelverdediger liep er vorig jaar naar een historische overwinning en mag dit keer starten met nummer 1 op zijn borst. "Niet normaal", zegt hij met een glimlach. "Ik zag de startlijst en stond bovenaan. Dat blijft speciaal. In 2010 vertrok ik met twee koffers naar Kenia en Ethiopië om met de besten te trainen, gewoon om te kijken waar het schip zou stranden. En nu sta ik hier, met startnummer 1 in New York. Dat is een droom."

Toch twijfelt de 35-jarige Nederlander over zijn vorm. "Vorig jaar was ik sterker", erkent hij. "Ik had hier en daar wat pijntjes en stijfheid in de voorbereiding. New York is zwaar, met die heuvels, en het is altijd een tactische race. Maar ik wil vooral genieten, dit is mijn favoriete marathon ter wereld", blikt Nageeye vooruit.

Nederlandse topduo motiveert elkaar

De twee Nederlandse marathonkanonnen trokken de afgelopen maanden regelmatig met elkaar op tijdens trainingen in Kenia en de Verenigde Staten. "Voordat Sifan naar de marathon ging, belde ze mij heel vaak om advies", vertelt Nageeye. "En nu draait ze het om: nu geeft zíj mij tips. Ze wil in alles het beste, ze is echt een vechter. Van haar kan ik veel leren."

Ook Hassan steekt haar bewondering voor haar landgenoot niet onder stoelen of banken. "Abdi is zo inspirerend", zegt ze. "Wat hij vorig jaar deed in New York was ongelooflijk. Hij laat zien wat mogelijk is als je blijft geloven. Natuurlijk wil ik dat nu ook meemaken."

Alles geven voor een Nederlandse dubbelslag

Zondag starten titelverdediger Nageeye en olympisch kampioene Hassan samen op Staten Island voor de tocht door de vijf stadsdelen van New York. De één jaagt op prolongatie, de ander op een droomdebuut. "Ik ga alles geven", zegt Hassan vastberaden. Nageeye knikt: "Een Nederlands één-tweetje? Dat zou echt prachtig zijn. Maar hoe dan ook, we gaan alles geven."