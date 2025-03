Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk gaat de Europees kampioen van 1988 in op het gemis van Kylian Mbappé. "In Nederland gaat het er alleen maar over, maar in Frankrijk niet over Frenkie de Jong, hoor."