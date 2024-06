Dít moet de vervanger van Frenkie de Jong in de basis van Oranje zijn: 'Hij is echt superieur'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Tijdens het oefenduel tussen Nederland en IJsland zag de Europees kampioen van 1988 dat het ontbreken van Frenkie de Jong geen probleem hóéft te zijn. "De één zijn dood is de ander zijn brood."

Nederland speelde een prima wedstrijd tegen een heel verdedigend en compact IJsland. Oranje bleef heel geduldig en wilde bij balverlies heel snel weer in balbezit komen. Zeker het eerste uur, voor de wissels, lukte dat heel goed. Ik denk dat Polen op het EK ongeveer vergelijkbaar zal spelen en dat IJsland daarom als tegenstander is gekozen.

Ik vond Memphis Depay heel goed. Over zijn zweetband moeten we nu niet meer zeuren. Als we focussen op zijn voetbal, dan heeft hij weer laten zien dat hij heel wat in zijn mars heeft. En Nederland heeft een heel gevaarlijke bank, dat zag je na de wissels. Malen en Weghorst scoren en Frimpong was belangrijk met een goede voorzet. Dat is een luxe.

Frenkie de Jong

Op het EK zullen we het moeten doen zonder Frenkie de Jong. Het is natuurlijk teleurstellend voor hem. Maar de één zijn dood is de ander zijn brood. De middenvelders die zijn plek in moeten nemen, zullen naar de pers zeggen dat ze het jammer vinden en teleurgesteld zijn. Maar ze zullen ook wel een beetje lachen, omdat hun kans op speeltijd groter wordt. Zo zou ik wel denken tenminste. Dit is voetbal, zo werkt het nu eenmaal.

Frenkie in goeden doen is een van de beste spelers van Nederland. Maar het is een week voor het EK en we moeten focussen op wie we wel hebben. Ik zou nu op het middenveld zeker voor Veerman en Schouten gaan. Veerman was tegen IJsland superieur. Schouten speelde zoals altijd, onopvallend opvallend. Hooguit twee keer de bal raken, tempo hoog houden, de juiste man vinden.

Joey Veerman vervangt Frenkie de Jong in Oranje. © Pro Shots

Veerman heeft een geweldig inzicht, heeft het overzicht, het gevoel van de bal neerleggen bij een opkomende Dumfries. Die móét spelen. Hij heeft dit seizoen Champions League gespeeld en een heel hoog niveau laten zien in de competitie. Nu moet hij het ook laten zien op het EK. Ze willen allemaal naar een groot voetballand en dan is dit het podium. En ze kunnen het.

Wout Weghorst

Wout Weghorst liet weten teleurgesteld te zijn dat Koeman in hem geen basisspeler ziet. Maar dat speelt alleen bij Weghorst zelf. Kijk, voetbal is een teamsport, maar iedereen wil zelf in de basis staan. En Weghorst moet ook reëel zijn, Memphis is een betere voetballer. Weghorst is echt een type dat je erin moet gooien. Zonder negatief te zijn hè, want hij doet het goed.

Als je Weghorst erin zet, dan krijg je oorlog en als het moeilijk hebt tegen bijvoorbeeld Frankrijk kun je hem nodig hebben in het beslissen van een wedstrijd. Maar hij moet ook realistisch zijn en als Depay dit niveau een toernooi vol kan houden, dan moet je daar niet aan sleutelen. Het verschil met Depay is gewoon te groot.

Oranje-koorts

Ondertussen gaat het EK steeds meer leven. We hebben twee goede wedstrijden gespeeld, acht goals gemaakt, nul tegen. De mensen hebben er zin in. En ik ook. Het team zit goed in elkaar, de sfeer is goed, alle ingrediënten zijn er voor een mooi toernooi.

