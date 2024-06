Heel goed dat Ronald Koeman olie op het vuur gooit richting het duel met Polen

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar het eerste EK-duel van het Nederlands elftal zag de Europees kampioen van 1988 dat bondscoach Ronald Koeman het vuurtje al aardig aan het opstoken is. "Dat heeft hij goed gedaan."

Nederland begint zondag tegen Polen aan het EK en ik verwacht dat zij behoorlijk verdedigend gaan spelen. Een beetje zoals IJsland dat deed. Zij gokken op een resultaat en dat is voor hen een gelijkspel. Ik denk dat wij te sterk zijn om daarin mee te gaan. Zij kunnen wel gevaarlijk zijn in de counter en daar moeten wij alert op zijn. Daarom zou ik beginnen met Micky van de Ven centraal achterin. Hij is ontzettend snel.

Frenkie de Jong

Ronald Koeman heeft zich ondertussen een paar keer duidelijk uitgesproken op de persconferentie. Hij mag als bondscaoch best roepen dat Barcelona Frenkie de Jong heeft laten spelen terwijl hij niet fit genoeg was. Maar Frenkie had zelf ook kunnen zeggen dat hij niet kon spelen. Als hij iets voelt, is hij degene die dat moet zeggen. Hij is de enige die het voelt.

Natuurlijk heeft Barcelona andere belangen dan het Nederlands elftal en Xavi zal als trainer dan ook anders denken dan Koeman. Dat weet hij ook wel, hij is zelf ook clubtrainer geweest.

Robert Lewandowski

Vanuit Polen komen de berichten dat Robert Lewandowski niet mee kan doen tegen Nederland, omdat hij geblesseerd is. Dat Koeman openlijk twijfelt aan de ernst van de blessure van Lewandowski, dat is het spelletje. Of Lewandowski er uit voorzorg uit is gegaan, of dat hij echt geblesseerd is, dat weet je niet. Het zou niet voor het eerst zijn dat een speler toch ineens heel snel blijkt te herstellen.

Ik vind het mooi dat de boel zo op scherp wordt gezet. Het kan zomaar dat Koeman dat bewust doet, ik zou het ook doen. Gewoon een beetje olie op het vuur, dat mag best. En dan mag de bondscoach van Polen reageren. Koeman heeft dat goed gedaan. Ik hou er wel van.

Ronald en Erwin

Koeman was als speler ook al iemand met autoriteit en gezag. Hij kon ook echt tekeer gaan als het niet liep. Hij was toen de man van de lange pass en als je die niet goed aannam, dan straalde dat op hem af. Maar dat is topvoetbal. Je moet elkaar beter maken en dat hoeft niet altijd met fluwelen handschoenen aan.

Koeman was echt een leider, je kon toen al zien dat hij trainer zou worden. Zijn broer Erwin had dat ook wel, maar anders. Dat is in mijn ogen de ideale assistent. Hij kan je ook een schouderklopje geven. Zo vullen ze elkaar goed aan bij het Nederlands elftal.