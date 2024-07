'De nieuwe Arjen Robben' moet het bij Nederland doen tegen Turkije: 'Daar zou ik zeker voor gaan'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de kwartfinale tegen Turkije gaat Van Aerle in op de klasse van Cody Gakpo. "Hij heeft de kwaliteit van Arjen Robben", zegt de winnaar van het EK 1988.

Er staat Nederland een lastige pot te wachten, dus het is te hopen dat Cody Gakpo het weer gaat doen voor Oranje. Turkije speelde tegen Oostenrijk heel verdienstelijk, ondanks dat ze op het laatst met de rug tegen de muur kwamen te staan. Nederland is absoluut de betere ploeg, maar je hebt wel te maken met de druk van de kwartfinale op het EK. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.

Meevaller voor Oranje richting clash met Turkije op EK: 'Dat is voor Turkije echt een groot gemis' Uğur Yildirim kan niet wachten tot het zaterdagavond is. Dan speelt 'zijn' Nederland tegen 'zijn' Turkije. Het hart van de in Nederland geboren en getogen Yildirim klopt voor Turkije, maar hij hoopt vooral op een geweldige pot. Met uiteindelijk een zege voor underdog Turkije.

Cody Gakpo, dé nieuwe Arjen Robben

Zoals ik net al aangaf, hoop ik dat Gakpo weer een belangrijke rol op zich kan nemen. Hij is de man in vorm en kan uit het niets een wedstrijd open breken of beslissen. Hij is wel vergelijkbaar met Robben, want ze hebben heel erg dezelfde speelstijl. Hij is misschien iets beweeglijker, maar Gakpo heeft dezelfde kwaliteit als Robben.

Gakpo heeft echter nog wel een lange weg te gaan, want hij moet eerst nog een vaste basisplaats bij Liverpool afdwingen. Hij heeft veel op de bank gezeten dit seizoen, maar is zeker op de goede weg. Cody is in ieder geval een jongen die zijn carrière goed uitstippelt, dus ik geloof wel in hem.

Topscorer van het EK

En weet je wat ook knap is van Gakpo? Hij maakt zo gemakkelijk doelpunten in het Nederlands elftal. Natuurlijk heeft hij geluk met de loting, want tegen landen als Roemenië en Turkije scoor je simpeler dan tegen Duitsland of Spanje. Maar als ik hem was zou ik daar zeker van profiteren en voor die topscorerstitel gaan.

Xavi Simons koploper in bijzonder rijtje dit EK, Cody Gakpo jaagt op Nederlandse iconen in kwartfinale Cody Gakpo en Xavi Simons zijn bezig aan een bijzonder goed EK. De twee spelers van het Nederlands elftal staan hoog op mooie lijstjes in Duitsland en 'we' zitten pas in de kwartfinale.

Gemis van sterspelers bij Turkije

Ik lees de laatste dagen heel veel over Turkije die hun sterspelers mist tegen Nederland, maar dat valt volgens mij nog wel mee. Alleen Orkun Kokcu en Ismail Yuksek missen de wedstrijd. Je hebt nog steeds Yildiz, Yilmaz, Guler en Calhanoglu daar voorin lopen. Turkije levert helemaal niet zoveel in.

Waarom Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu voor Turkije spelen op het EK (en dus niet voor Nederland) Orkun Kökçü en Ferdi Kadioğlu stonden allebei aan de aftrap bij het EK-duel van Turkije tegen Oostenrijk in de achtste finales. Dat is best bijzonder, want ze werden allebei geboren in Nederland en speelden zelfs interlands voor de jeugdelftallen van Oranje.

Ik vind het wel heel sneu voor Kokcu, want die is hier geboren en getogen en mist nu één van de belangrijkste krakers in zijn carrière tegen 'zijn' Nederland. Ik denk dat Kokcu het ook erger vindt dan Yuksek, maar dat hoort bij het spelletje. Hij heeft wel vaker belangrijke potjes gemist.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.