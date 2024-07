Bikkelharde analyse over Oranje ondanks succes op EK tegen Turkije: 'Meer geluk dan wijsheid'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle was allesbehalve onder de indruk het Nederlands elftal tegen Turkije (2-1 winst). "Daarna begon het weer van vooraf aan", zegt de winnaar van het EK 1988.

Het was meer billenknijpen dan genieten van Nederland. Ze speelden heel erg matig. Ze speelden tegen Turkije, hè. Daar hadden ze écht heel veel moeite mee. Ik vond dat Turkije terecht op voorsprong kwam en dat wij aanvallend veel te weinig hebben gebracht. Het was veel te slordig en het leek als de spelers niet geconcentreerd waren.

Dumfries aan het slapen

Ik ben normaal heel erg lovend over Denzel Dumfries, maar wat hij voorafgaand aan die eerste goal deed... Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. We staan wel in de kwartfinale van het EK, dan moet je toch gewoon gefocust zijn? Dat mag echt niet gebeuren. Turkije was overal feller en speelde echt met hun hart, dan moet je in ieder geval hetzelfde bieden.

Billenknijpen in de slotfase

Na rust was het wel iets beter, al hadden we geluk met het eigen doelpunt van Turkije. Het was af en toe meer geluk dan wijsheid. Het zit dit EK niet tegen, maar dat geluk heb je af en toe ook nodig als je de finale wilt halen. Op het laatst was het wel weer billenknijpen, want Verbruggen redde ons écht drie á vier keer heel goed. We kwamen hier goed weg, dat ziet iedereen.

Gefronste wenkbrauwen

Waar ik me verder heel erg aan heb gestoord, zijn de reacties van een aantal spelers bij hun wissel. Sommige spelers zaten opnieuw totaal niet in de wedstrijd en dan kijken ze ook nog raar als ze worden gewisseld. Dat vind ik heel raar. Memphis Depay zat bijvoorbeeld alweer niet in de wedstrijd, dan is het niet zo gek dat je wordt gewisseld, hè. En dan kijkt die ook nog zo verbaasd.

Slecht verdedigen bij standaardsituaties

En dan hebben we ook nog het verdedigen van standaardsituaties. Dat kan echt niet, dat moet veel beter. We krijgen ze wel heel makkelijk tegen. Daar mogen Ronald Koeman & co weleens naar gaan kijken, want anders ga je daar tegen Engeland ook mee de boot in.

Eindelijk spelen we tegen Engeland

En nu mogen we tegen Engeland, de ploeg waar ik al vanaf de eerste wedstrijd in de knockout-fase op hoop. Hoewel ze nu al wat beter speelden, zijn ze nog steeds niet super. Maar ja, dat is Nederland ook niet. Ik ben benieuwd hoe twee ploegen die niet in vorm zijn dit gaan aanpakken. Het belooft weer een spannend potje te worden.

