Kritiek op Memphis Depay en Xavi Simons neemt toe: 'Dan wordt het een heel moeilijk verhaal, hé'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Van Aerle was ditmaal kritisch op Memphis Depay en Xavi Simons. "Dan wordt het een heel moeilijk verhaal, hé", aldus de Europees kampioen van 1988 over de kraker tussen Nederland en Frankrijk (0-0).

Vooraf denk je: 'Nederland - Frankrijk, dat wordt een mooie wedstrijd', maar het was niet sprankelend. Ik had wat vrienden uitgenodigd met een wijntje en hapje erbij, maar het viel vies tegen. Met name Xavi Simons en Memphis Depay zaten totaal niet in de wedstrijd met veel balverlies en foutpasses. Dan wordt het een heel moeilijk verhaal, hé.

Simons en Memphis slachtofferen?

Memphis en Simons kwamen opnieuw niet uit de verf, dus dit is ook wel het moment om te kijken of ze niet vervangen moeten worden. Memphis zou ik alleen vervangen voor Brian Brobbey, omdat je dan niet je hele systeem hoeft te wijzigen. Simons zou ik vervangen voor Malen of Frimpong en dan Veerman op het middenveld erbij.

Veerman hoort in de basis

Ik vond het zeer opvallend dat Joey Veerman niet in de basis stond. Ik vind dat we als Nederland uit moeten gaan van onze eigen sterkte. Wij hebben een goede ploeg en kunnen ook voetballen, hé. Ik had Veerman er nooit uitgehaald. Voor mij had Simons plaats moeten maken voor Frimpong.

Uitblinkers Schouten en Verbruggen

Jerdy Schouten en Bart Verbruggen waren de uitblinkers. Maar als je kijkt naar Schouten, die kon ook helemaal niks creëren, omdat hij geen bal naar voren kon spelen. En de Fransen kregen ook veel te veel ruimte om te voetballen. Qua uitslag was het prima, maar qua veldspel moet het beter.

Oranje-goalie Bart Verbruggen was opnieuw dé uitblinker. ©Getty Images.

Over Verbruggen kan ik alleen maar tevreden zijn, want het is nu duidelijk: Verbruggen is de komende tien jaar de nummer één van Oranje. Een goede keeper met uitstraling. Ik vind het alleen jammer dat de keeper de uitblinker is, want dat betekent dat je veel kansen tegen hebt gekregen.

Discutabele VAR-ingreep

Ondanks het mindere spel van Oranje kwamen ze wel op voorsprong, maar daar stak de VAR een stokje voor. Dat vond ik wel een heel discutabele beslissing. Had Simons 'm maar in de andere hoek geschoten, dan was de discussie er niet. Hier kun je over blijven discussiëren en dat deed de VAR ook. Zonde.

