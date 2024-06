Verbazing over Memphis Depay: 'Dan gaat het extra opvallen en zorgen voor irritaties'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Zo verbaasde de Europees kampioen van 1988 zich tijdens Nederland - Canada over de hoofdband van Memphis Depay. "Doe effe normaal." Lees hieronder de eerste column van Van Aerle.

Wat me echt opviel, maar dat is heel Nederland opgevallen, dat was die band van Memphis Depay. Waarom? Ik dacht: of hij moet een hoofdwond hebben of een flinke steenpuist. Anders doe je zoiets niet. Ik denk dat hij veel naar de NBA kijkt, daar gebeurt dat ook vaak. Ik vond het showachtig. Als je niks hebt, dan is dat toch heel raar.

In de tweede helft liet hij zijn voeten spreken, maar de eerste helft was het echt niks met hem. Dan gaat het extra opvallen, en ook bij het publiek voor irritaties zorgen. Ik heb Ronald Koeman, Søren Lerby, Ruud Gullit en Frank Rijkaard nog nooit met zo’n showband gezien.

Memphis Depay in de spits

Dat Koeman niet ingrijpt, begrijp ik wel. Hij was verrast en op het moment dat de concentratie op de wedstrijd zit, dan heb je andere dingen aan je hoofd. Maar ik verwacht wel dat hij later aan hem gaat vragen, wat dit nu precies is. Het zal misschien niet direct invloed hebben op het groepsproces, maar bepaalde spelers hebben waarschijnlijk ook echt wel gedacht, wat doet hij nu? Het zal de tijd wel zijn, maar voetbal gewoon.

Memphis moet echt nog wel fitter worden, maar normaal staat hij op zeker in de basis. Zelf zou ik hem wel in de spits zetten, al speelde hij tegen Canada meer vanaf links. Koeman wil natuurlijk nog wat dingen uitzoeken, dat is logisch. Maar als Koeman voor 4-3-3 kiest, dan zou ik op het EK beginnen met Depay, Cody Gakpo en Jeremie Frimpong.

Brian Brobbey als wissel bij Oranje

Brian Brobbey zie ik meer als wissel. Hij is een een goede speler en hij heeft een goed jaar achter de rug, maar bij mij zou hij niet starten. Tegen Canada had hij het ook moeilijk, mist een enorme kans en wordt gewisseld. Hij is natuurlijk sterk, maar dan gaan tegenstanders aan hem hangen en zie je hem weer op de grond zitten en wijzen naar de scheidsrechter. Maar kom op, het is topvoetbal. Ze laten je niet zomaar lopen.

Het systeem van Koeman vind ik prima, 4-2-3-1 of 4-3-3, daar hou ik van. Vijf man achterin dat vind ik een onnodig slot op de deur. Dat hoeft in Nederland niet, daar hebben wij talent genoeg voor. Mijn verdediging zou zijn: Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Aké en Micky van de Ven. Kracht en snelheid is heel belangrijk. Zulke wapens moet Koeman inzetten.

Vertrouwen op Ronald Koeman

Laten we vertrouwen op Koeman, hij heeft er voor gestudeerd. Dat hij Jeremie Frimpong als verkapte rechtsbuiten heeft neergezet, is direct een goede zet van hem. Hij liet de bondscoach ook niet in de steek. Hij was heel dreigend en speelde tegen de beste man bij Canada, die ook nog eens bij Bayern München speelt. Frimpong heeft absoluut zijn visitekaartje afgegeven. Net als Van de Ven trouwens, ik zie hem wel echt als de linksback van Oranje.

Maar goed, straks sluiten er ook weer andere jongens aan zoals Tijjani Reijnders en is Frenkie de Jong hopelijk weer helemaal fit. Koeman komt nog voor genoeg lastige keuzes te staan, maar daar houdt hij van.