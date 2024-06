'Hou op met gezeur over Kylian Mbappé, let eerder op doemscenario voor Nederlands elftal op EK'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als nieuwe columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de wedstrijd tegen Frankrijk gaat de Europees kampioen van 1988 in op het gemis van Kylian Mbappé. "In Nederland gaat het er alleen maar over, maar in Frankrijk niet over Frenkie de Jong, hoor."

Zelf verwacht ik een mooie wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. Ondanks het gemis van Kylian Mbappe. Frankrijk is meer dan alleen Mbappé. Iedereen heeft het alleen maar over hem, maar hou daar toch eens mee op. In Frankrijk hoor je niemand over Frenkie de Jong. Ronald Koeman zei het goed: 'ik hou me er niet mee bezig'. Zo zie ik dat graag.

Kylian Mbappé houdt gemoederen bezig richting Nederland: sterspeler draagt verboden masker Kylian Mbappé houdt de gemoederen de laatste dagen flink bezig. De sterspeler van Frankrijk is een vraagteken voor de wedstrijd tegen Nederland op het EK vanwege een gebroken neus. Mbappé liet een masker aanmeten, maar deze mag hij helemaal niet dragen van de UEFA.

Verboden masker

Mbappé liet een masker met de Franse vlag aanmeten, maar dat mag dan weer niet volgens de UEFA. Dat vind ik toch zo'n onzin. Of het nu een masker of een haarband is, laat dat toch lekker gaan. Wat maakt het uit welke kleur het masker is. Hij speelt met een masker en hij de gebruikt de vlag van zijn land. Wat is daar nu weer mis mee? Ik vind het prima, laat gaan.

Simons op de bank

Ik heb de wedstrijd tegen Polen natuurlijk ook gezien en dan zie je Xavi Simons toch wel weer tegenvallen. Ik blijf erbij: Xavi is echt een tien, dus dan moet je tegen Frankrijk spelen met Donyell Malen of Jeremie Frimpong. Dan kun je nog een keer op de counter met Gakpo en Malen of Frimpong. Dan kan Veerman ze ook weer bedienen en weet je zeker dat hij ook weer een goede pot speelt.

Strijd om rechtsbuitenpositie bij Oranje: dit zijn de plussen en minnen van Xavi Simons en Jeremie Frimpong Nederland staat vrijdag op het EK voetbal een pittig duel te wachten tegen Frankrijk. Xavi Simons stond tegen Polen in de basis bij Oranje, maar Jeremie Frimpong klopt al weken op de deur. Koeman gaf eerder al aan, niet bang te zijn om te wisselen in zijn basisformatie. Dit zijn de pluspunten en minpunten van beide spelers.

Doemscenario voor Oranje

De wedstrijd van vanavond is heel belangrijk voor Nederland, want je mag eigenlijk niet verliezen. Als Polen wint van Oostenrijk en wij verliezen zowel van Oostenrijk als Frankrijk, dan kunnen we zomaar als vierde eindigen. Daarom is het van groot belang om in ieder geval gelijk te spelen tegen Frankrijk, want Oostenrijk heeft mij ook verbaasd. Die vond ik geweldig spelen tegen Frankrijk.

Gullit look-a-like

De afgelopen dagen ontstond er veel ophef rondom de look-a-likes van Ruud Gullit en daar snap ik helemaal niets van. In 1988 waren duizenden mensen verkleed als Gullit en Ruud zei nu zelf ook: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd'. En nu is het ineens een politieke kwestie, waar hebben we het over? Hij vindt het een eer, dus hou erover op.

Ruud Gullit reageert op ophef over verklede Oranje-fans: 'Ik voel me eigenlijk best vereerd' Ruud Gullit lijkt zich niet al te druk te maken over de ophef die is ontstaan na de eerste groepswedstrijd van Oranje op het EK. Drie fans van Nederland waren verkleed als Gullit uit 1988, inclusief schmink, die toen Europees kampioen werd. Een deel vond het racistisch, maar zo zag de hoofdpersoon het zelf niet.

Ik vind het alleen een ander verhaal als de desbetreffende speler er anders op had gereageerd. En ook Nathan Aké, die toch wel een beetje lijkt op de jonge Gullit maakte zichzelf er niet druk om. Ik zou zeggen: laten we ons weer focussen op voetbal. Zij geven er blijkbaar niet om, laten wij dat dan ook niet doen.

Geluk met Antony Taylor

Wat mij nog meer is opgevallen in de eerste week van het EK is hoe opvallend slecht de scheidsrechters zijn. Sinds de VAR er is, denken ze volgens mij: 'Als ik het niet zie, dan ziet de VAR het wel'. Ze lijken een stuk minder scherp. Danny Makkelie keurde de openingsgoal van Duitsland ook goed, maar Gundogan gaf Orban gewoon een por in zijn rug. Dat vind ik heel erg tegenvallen.

'Te belachelijk voor woorden': scheidsrechter Danny Makkelie de sjaak na 'heel grote fout' op EK Scheidsrechter Danny Makkelie was woensdagavond volgens Marco Rossi, bondscoach van Hongarije, de slechtste man van het veld. De Nederlandse arbiter bestrafte een duwfout niet, waarna Duitsland de openingsgoal kon maken. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende begrijpt de kritiek van de Hongaren volledig.

Dan hebben wij heel veel geluk dat we Anthony Taylor aangewezen hebben gekregen. Dat is wel één van de toppers van dit EK. Hij houdt normaal wel van een stevige wedstrijd en weet hoe hij zulke due;s moet leiden. Hij is gelukkig niet zo flauw als al die andere arbiters. Het mannelijke voetbal moet er in blijven en dat krijg je met Taylor wel.

Door naar de knockout-fase

Ik vind Frankrijk een geweldige ploeg, daar moeten we ons zeker tegen wapenen. We hebben het de laatste wedstrijden tegen Frankrijk niet zo goed gedaan, maar ik verwacht dat we goed tegenstand kunnen bieden. Ik ga voor een 2-2 gelijkspel, dan zou ik dik tevreden zijn. Dan hebben we vier punten, dan ben je zo goed als zeker van de knockout-fase.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.