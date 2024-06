Kiezelharde kritiek na 'mentale klap' voor Oranje: 'Een wanvertoning, dit is Nederland-onwaardig'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Ditmaal over de wanprestatie van Nederland tegen Oostenrijk. "Een blamage, dit is Nederland-onwaardig", aldus de Europees kampioen van 1988.

Ik vond het echt een wanvertoning van Nederland. Het was een groot foutenfestijn. Als je kijkt naar de tweede en derde goal van Oostenrijk. Dat mag echt niet op dit niveau. Dit is gewoon Oranje-onwaardig en dat vindt Koeman ook. Ik heb hem nog nooit zo druk langs de lijn gezien. Hij probeerde alle zeilen bij te zetten, maar het lukte gewoon niet.

Mazzel met Polen

We hebben mazzel gehad dat we bij Polen in de poule zitten, want anders was je gewoon al naar huis geweest. Maar het blijft bijzonder dat Oostenrijk als eerste eindigt in de poule met Frankrijk en Nederland, ondanks dat ze heel leuk spelen. Ik vind het schandalig dat we als derde zijn geëindigd.

Mentaal harde klap

Deze nederlaag is wel een heel harde klap voor Oranje, maar niet alleen voor hen. Voor het hele land komt deze heel hard aan. Niemand had dit zien aankomen en dan krijg je zo'n slechte wedstrijd voorgeschoteld. Nogmaals: het was Nederland-onwaardig.

Wissel van Veerman

Joey Veerman was denk ik de slechtste van het veld. Hij werd uit zijn lijden verlost met die wissel, maar ik begreep wel dat hij er strontziek van was. Het is nooit leuk als je wordt gewisseld op een EK, maar al helemaal niet als je het hele seizoen één van de beste middenvelders van Nederland was.

Maar letterlijk alles ging verkeerd bij Veerman. Van de dertig passes kwam de helft niet aan. Hoe hij heeft gespeeld, dat gaat nergens over. Het was heel goed van Koeman dat hij Veerman naar de kant heeft gehaald. Hij haalde absoluut niet zijn niveau.

Kritisch op Veerman en Schouten

Ik ben heel vaak positief over Veerman en Jerdy Schouten, maar dit keer speelden ze beiden ondermaats. Schouten liet tweemaal een man heel gemakkelijk uit zijn rug lopen en Veerman was ook niet best. Eigenlijk vond ik alleen Cody Gakpo en Xavi Simons hun niveau halen.

Betere tegenstander goed voor Oranje

Het is misschien voor Nederland wel goed dat we derde zijn geworden, want nu tref je een van de betere ploegen. En misschien is dat niet zo erg. Niemand heeft nu hoge verwachtingen van Oranje, maar tegen Spanje, België of Engeland hoef je niet zo te spelen. Dan word je van de mat geveegd.

