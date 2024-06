Dit moet Ronald Koeman niet doen bij Nederland: 'Dan ben je meteen je stormram kwijt'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de wedstrijd tegen Oostenrijk gaat de Europees kampioen van 1988 in op de rol van Wout Weghorst. "Met zijn instelling blijven mensen zeggen dat hij erin moet, maar dat zou ik nooit doen."

Ik heb verschillende analyses bekeken en dan bespreken ze de rol van Memphis Depay. En dan zeggen ze dat Weghorst in de basis moet staan, maar dat zou ik nooit doen. Hij is en blijft een pinchhitter. Met Weghorst zijn instelling blijven mensen zeggen dat hij erin moet, maar dat vind ik niet. Ik snap dat de rol van Memphis bekritiseerd wordt, maar voor mij is hij gewoon de nummer één.

Andere kwaliteiten

En je hoort mij niet zeggen dat Weghorst geen kwaliteiten heeft, want hij heeft wel bewezen dat als hij invalt dat hij heel gevaarlijk kan zijn. Maar dat heeft hij telkens gedaan als pinchhitter. Als je hem in de basis zet, dan ben je gelijk je stormram kwijt. Als hij dan niet in de wedstrijd zit, wie moet je dan gaan brengen? Dat is het nadeel als je Weghorst in de basis zet.

Oostenrijk verslaan

Dan de wedstrijd tegen Oostenrijk. Dat wordt een heel lastige wedstrijd, want zij doen het boven verwachting goed. Je ziet dat de Oostenrijkers toch wel een beetje halve Duitsers zijn, hé. Die blijven maar gaan en gaan. Het gaat een heel moeilijk duel worden met Christoph Baumgartner, Konrad Laimer en Marko Arnautovic. Nederland moet hem echt in de gaten houden.

En die trainer, Ralf Rangnick, is ook heel lastig in te schatten. In de eerste wedstrijd tegen Frankrijk speelden ze bijvoorbeeld in een ander systeem dan in het tweede duel met Polen. Het is nog afwachten hoe ze gaan spelen, dus daar moet Nederland wel goed naar kijken.

Tip voor Koeman: Veerman in de basis

Als we het hebben over het strijdplan tegen de lastige Oostenrijkers, zou ik gaan voor bijna dezelfde opstelling als tegen Polen. Het middenveld met Schouten, Veerman en Reijnders beviel me goed. En dan zou ik Malen of Frimpong op rechts zetten tegenover Philipp Mwene. Dan kan Veerman de passes op één van die twee geven. Dat is voor mij het ideale plaatje tegen Oostenrijk.

Geen risico's nemen

Hoewel ik van mening ben dat Veerman in de basis moet staan, kan ik me ook voorstellen dat Koeman een aantal spelers in bescherming neemt. Vooral nu Nederland al zeker is van de volgende ronde. Veerman en Schouten staan bijvoorbeeld op scherp en zijn ze geschorst als ze een gele kaart pakken. En Memphis is ook lang geblesseerd geweest. Ik zou geen risico’s nemen.

