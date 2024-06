Zware kluif Nederland tegen Roemenië in 'absurde situatie' op EK: 'We zijn niet de favoriet, hoor'

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Hij gaat ditmaal in op de 'gelukkige' loting tegen Roemenië. "Engeland is een minder team dan Roemenië, dat vond ik van een heel laag niveau", zegt de Europees kampioen van 1988.

Ik hoor iedereen roepen dat we geluk hebben met Roemenië, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik had liever tegen Engeland gespeeld. Die hebben in drie wedstrijden helemaal niets laten zien, dat was van een heel laag niveau. Die hebben een minder team dan Roemenië, die spelen tot nu toe gewoon een heel goed toernooi. Dat wordt een heel lastige wedstrijd voor Nederland.

'Het moet negentig procent beter'

Ondanks dat ik heel positief ben over Roemenië vind ik wel dat we daar normaliter van moeten winnen. Maar dan moet het niveau echt wel omhoog. Als we het doen zoals tegen Frankrijk en Oostenrijk, dan wordt het heel erg moeilijk. En het moet niet één, twee of drie procent beter, maar het moet negentig procent beter. Dit was Nederland-onwaardig, dat mag écht niet. Dit kon gewoon niet.

Favorietenrol voor Roemenië

Voor Oranje is het vooral belangrijk om je te wapenen tegen de passie van landen als Roemenië, Turkije en Tsjechië. Als je je daar niet tegen wapent, dan verlies je daar ook van. Ik denk ook niet dat favoriet zijn, hoor. Roemenië heeft een heel goede poulefase gespeeld, terwijl Nederland allesbehalve super speelde. Maar het is misschien wel een voordeel dat we niet de favoriet zijn.

Kritiek op Veerman is nu klaar

Veerman was de slechtste op het veld bij Oranje, maar het is nu ook een keer klaar. Het is en blijft topsport, maar het hele team was dramatisch. Veerman moet nu zijn rug weer gaan rechten en moet zich hier overheen zetten. En dat gaat ook gebeuren. Hij weet ook dat het topsport is, maar hij speelt wel voor ons land en die steun je. Hij heeft zijn portie kritiek gehad, nu moeten we verder. Het is aan hem om zijn rug te rechten, goed in de spiegel te kijken en te zeggen: 'ik ben beter dan ik nu heb laten zien'.

Op naar de kwartfinale

De wedstrijd tegen Roemenië wordt absoluut geen makkie. Maar als onze topspelers hun niveau halen, moet het wel lukken om daarvan te winnen. En dan treffen we Turkije of Oostenrijk. Het is absurd dat je Oostenrijk nu alweer zou tegenkomen, maar het is ook voordelig. Je weet nu precies wat je niet moet doen tegen Oostenrijk. Dat hebben wij ervaren in 1988 met de Sovjet-Unie, toen we verloren in de poulefase, maar wonnen in de EK-finale.

Alles over EK voetbal

