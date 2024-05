Nikola Jokic komt met derde MVP-titel in rijtje vol NBA-legendes: 'Het begint bij je teamgenoten'

Nikola Jokic is voor de derde keer uitgeroepen tot Most Valuable Player (MVP) van de NBA. De Servische center van Denver Nuggets won de prijs eerder al in 2021 en 2022. Nu Jokic z'n derde titel binnen heeft, komt hij in een rijtje vol NBA-legendes.

Het was het hele jaar stuivertje wisselen aan kop van het MVP-klassement. Jokic vocht lange tijd met Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks) en Joel Embiid (Philadelphia 76ers) om de titel. Uiteindelijk werd de Serviër verkozen boven Gilgeous-Alexander en Doncic.

Jokic lost Embiid af als MVP

Jokic kwam afgelopen seizoen in de reguliere competitie tot een gemiddelde van 26,4 punten, 12,4 rebounds en 9 assists per wedstrijd. Vorig seizoen moest Jokic de titel laten aan Embiid van de Sixers. Juist in dat seizoen speelde hij een sleutelrol bij de Nuggets in het behalen van het kampioenschap in de NBA.

De 29-jarige Serviër reageerde bij TNT bescheiden op zijn derde uitverkiezing. "Het begint allemaal bij je teamgenoten, want zonder hen kan ik het niet. Er zijn veel spelers die deze titel verdienen, het verschil zit waarschijnlijk in details." Dit seizoen moesten spelers minimaal 65 wedstrijden spelen om in aanmerking te komen tot de MVP-titel. Embiid viel hierdoor bijvoorbeeld af.

NBA-spelers met minimaal drie MVP-titels

Nikola Jokic werd pas de negende speler die minimaal drie MVP-titels op zak heeft. De 29-jarige Serviër heeft er nu evenveel als Magic Johnson, Larry Bird en Moses Malone. Kareem Abdul-Jabbar is met zes nog altijd de grootste.

MVP-titels