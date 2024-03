Auto van drie miljoen euro te klein voor Rico Verhoeven, kickbokser kondigt eigen ontwerp aan

Kickbokser en autoliefhebber Rico Verhoeven was aanwezig op de International Amsterdam Motor Show waar hij zijn oog liet vallen op een supercar van drie miljoen euro. Er was echter een probleem, de auto was te klein.

Het ging om een Koenigsegg Jesko met een vermogen van 1280 pk. De auto zou niet misstaan in de collectie van Verhoeven, alleen het formaat is wat onhandig. De imposante kickbokser probeerde in de auto te stappen, maar paste er niet in. Toen hij zijn lichaam er uiteindelijk toch in gewurmd had kwam hij klem te zitten en moest hij kruipend uit het voertuig stappen.

Het prijskaartje aan de auto zou geen probleem hoeven zijn voor Verhoeven. Alles bij elkaar verdient de 33-jarige Brabander immers een aardig zakcentje en als autoliefhebber besteedt hij dat graag aan mooie en dure exemplaren. Door zijn winst op de Glory Grand Prix deze maand verdiende hij nog 500.000 dollar. Hij is onder andere in bezit van een McLaren, een Mercedes G63 Urban en Audi RS3.

Rico Verhoeven (acteur en kickbokser) showt zijn peperdure auto's aan miljoenen volgers Rico Verhoeven houdt van de wereld van glitter en glamour. De beste kickbokser (en tevens acteur in een Hollywoodfilm) pronkt dan ook maar al te graag met zijn peperdure auto's. Zijn ruim twee miljoen volgers mogen op sociale media meegenieten.

Verhoeven heeft ook een eigen autobedrijf, Urban Automotive. Op de Amsterdamse autoshow onthulde de kickbokser een nieuw project: de Urban Range Rover. Deze exclusieve auto, met een vermogen van 345 pk en een geschatte prijs van zo'n 250.000 euro, is ontworpen in samenwerking met Verhoeven.