Rico Verhoeven en vriendin kondigen 'droomproject' aan: 'Wanneer is het feestje?'

Rico Verhoeven verdiende zaterdagavond 500.000 dollar metzijn overwinning op het achtmanstoernooi van Glory. Twee dagen later heeft hij het prijzengeld alweer geïnvesteerd in zijn gezamenlijke droomproject met vriendin Naomy van Beem. Via Instagram deelt het koppel welk project ze de komende tijd aan het realiseren zijn.

De overwinning van Verhoeven kwam tijdens de finale van het achtmanstoernooi van Glory serieus in gevaar. In de tweede ronde werd 'The King of Kickboxing' verrast door een draaiklap van Levi Rigters. Verhoeven ging neer en was duidelijk aangeslagen. Hij stond weer op, wankelde achteruit richting de touwen, maar wist zich toen snel te herpakken.

Rico Verhoeven maakte 'grote, grove fout' tijdens Glory Grand Prix: 'Ik kijk met grote moeite naar deze beelden'' Rico Verhoeven zat zondagavond bij talkshow Renze om terug te blikken op zijn zege tijdens de Glory Grand Prix. De kickbokser vond het moeilijk om naar zijn gevecht te kijken.

Uiteindelijk moest Rigters na het verwerken van de vierde knockdown opgeven waardoor Verhoeven de Glory Grand Prix won en de cheque van 500.000 dollar in ontvangst mocht nemen.

Nieuw droomproject

Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem zijn lang op zoek geweest naar een gezamenlijke woning die groot genoeg is voor het samengestelde gezin. Maandagochtend deelt het koppel via Instagram mooi nieuws, want zij hebben hun droomwoning te pakken. "Wij hebben een huis gekocht! Dit wordt een droomproject van ons. Wij kunnen niet wachten om jullie mee te nemen op deze reis."

Het stel heeft maandag een afspraak met een architect. "We hebben zoveel zin om een eerste impressie te zien van alle ideeën die we besproken hebben", delen ze.

Housewarming

Het regent reacties op Instagram. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos is het ongeduldigst van iedereen. "Gefeliciteerd!", laat hij weten. "Wanneer is de housewarming party?"