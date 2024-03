Dochter Rico Verhoeven vraagt om helft prijzenpot van 500.000 dollar: 'Even over nadenken'

Rico Verhoeven was afgelopen weekend de grote man door de Grand Prix van Glory te winnen. Daarmee bevestigde de Nederlandse kickbokser nogmaals dat hij de beste van deze generatie is. Ook pakte hij 500.000 dollar aan prijzengeld, al moet Verhoeven nog even met zijn dochter onderhandelen welk bedrag hij daar precies van overhoudt.

Bij Renze was Verhoeven maandag te gast en daar lieten ze zien hoe hij belde met zijn twaalfjarige dochter Mikayla. "Sorry schat, ik maakte één foutje", begon Verhoeven het gesprek. Daarmee doelde hij natuurlijk op de spinning backfist van Levi Rigters in de finale die hij niet zag aankomen. "Ik zit lekker in het ijsbad, alles doet zo veel pijn, schat."

Wie is de Mol? volgend jaar met Rico Verhoeven? Kandidaten zijn gewaarschuwd: 'Dan geef ik ze een beuk' Waar zaterdagavond een groot deel van Nederland zag hoe Rico Verhoeven de eerste Glory Grand Prix won, was een ander deel vooral bezig met de finale van Wie is de Mol?. Is een combinatie van die twee in de toekomst mogelijk?

"Maar, wanneer geven wij op?", ging Verhoeven verder. "Nooit", reageerde zijn dochter. "Nooit, wij geven nooit op. Wij staan altijd één keer meer op dan de rest", sprak Verhoeven, die deze woorden ook uitsprak na zijn overwinning op zaterdag.

Dochter Rico Verhoeven vraagt om prijzengeld

Tijdens het gesprek benadrukte Verhoeven meermaals hoe vaak hij van zijn dochter hield. Houdt hij zo veel van haar dat ze ook de helft van zijn prijzengeld krijgt? Want dat is wat ze vroeg. "Uh, papa? De helft van die 500.000 komt wel naar mij, hè?", vroeg ze voorzichtig met een knipoog. Verhoeven lachte: "Nou, daar moeten we nog even over nadenken, ja?"

Nieuw huis

Een deel van die 500.000 dollar is namelijk al besteed door Verhoeven en zijn vriendin Naomy van Beem. Zij kondigden maandag aan dat ze begonnen zijn aan de bouw van een droomhuis.