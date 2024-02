Rico Verhoeven (acteur en kickbokser) showt zijn peperdure auto's aan miljoenen volgers

Rico Verhoeven houdt van de wereld van glitter en glamour. De beste kickbokser (en tevens acteur in een Hollywoodfilm) pronkt dan ook maar al te graag met zijn peperdure auto's. Zijn ruim twee miljoen volgers mogen op sociale media meegenieten.

Waarom ook niet? Verhoeven kan het immers prima betalen. Alles bij elkaar verdient de 33-jarige Brabander immers een aardig zakcentje en als je dan van auto's houdt, dan koop (of 'krijg') je de mooiste en de duurste exemplaren.

Op zijn Instagram showt Verhoeven graag zijn collectie aan prachtige wagens. Eens in de zoveel tijd plaatst hij een foto of filmpje waarin hij zichtbaar geniet van zijn bezit op vier wielen.

In deze video laat Verhoeven de auto zien die hij rijdt omdat zijn eigen wagen aan wat onderhoud toe was. Deze Audi RS3 is geen misselijke bak en dat laat de kickbokser ook zien. Deze vierwieler zou een maximum snelheid van 250 km/h kunnen aantikken. De waarde (nieuwprijs) van deze auto bedraagt iets meer dan een ton: 106.719 euro.

G-klasse

Verhoeven is als kickbokser natuurlijk een robuuste kerel die in de ring vaak niks heel laat van zijn tegenstander. Dat zien we ook terug in een andere auto van de Nederlander van 1,96 meter. Zijn Mercedes G63 Urban is precies hoe de kickbokser zelf ook is.

Deze auto kost al weer wat meer centen. De nieuwprijs van de G-klasse in Nederland zou 339.900 euro bedragen.

McLaren

Tot slot hebben we nog een supercar in de collectie van Verhoeven. De Nederlander heeft in zijn garage ook een McLaren 720s staan. Deze wagen heeft een maximum snelheid van 341 km/h en gaat in 2,9 seconden van nul naar honder kilomter per uur.

Als je deze auto rijklaar in Nederland wil kopen dan moet je 345.000 euro neerleggen. Verhoeven heeft echter ook nog wat exclusieve features en wraps laten doen aan deze wagen, waardoor het bedrag over de drie en een halve ton zal gaan.

Verder bezit Verhoeven nog enkele motoren en reed hij eerder een BMW X7 (nieuwprijs vanaf 145 duizend euro) en een Porsche Panamera Sport 4S Turismo (nieuweprijs zonder extra opties 167.962 euro).