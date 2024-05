'De eerste voor Samuël': Cody Gakpo neemt zoontje mee naar bijzondere wedstrijd

Cody Gakpo werd vorige maand voor het eerst vader. Hij en zijn vriendin Noa van der Bij kregen een zoontje Samuël Seth Gakpo. Kleine Samuel maakte afgelopen zondag zijn debuut op Anfield tijdens de laatste thuiswedstrijd van Liverpool dit seizoen in de Premier League. En die lieve beelden werden op sociale media gedeeld door zijn vriendin.

"Laatste wedstrijd van het seizoen en de eerste voor Samuël", schreef Noa op Instagram bij een fotoreeks van haar, Cody Gakpo en hun zoontje. Op TikTok knutselde ze een video in elkaar van de speciale dag. De bijtekst daar bleef bij een rood hartje.

Cody Gakpo showt pasgeboren zoontje: 'Beste cadeau ooit', vriendin deelt ontroerende beelden Cody Gakpo viert zijn 25ste verjaardag samen met zijn pasgeboren zoontje, Samuël Seth. "Het beste verjaardagscadeau ooit", schreef hij op zijn Instagram.

'Beste cadeau ooit'

Een paar weken na de geboorte van Samuël vierde Gakpo zijn 25e verjaardag. Dat was uiteraard een speciale gebeurtenis, want het was zijn eerste met zijn zoontje. "Het beste verjaardagscadeau ooit", noemde de voetballer het destijds. Van der Bij wenste 'de beste vader van de wereld' een fijne verjaardag.

Afscheid Klopp

De kleine Gakpo was bij een nogal bijzondere wedstrijd aanwezig op Anfield. Liverpool won op eigen veld met 2-0 van Wolves door doelpunten van Alexis Mac Allister en Jarell Quansah. Maar alles stond die dag natuurlijk in het teken van het afscheid van trainer Jürgen Klopp, die na negen succesvolle jaren afzwaaide.

De Duitse oefenmeester bezorgde Liverpool in 2020 de eerste landstitel in dertig jaar. Verder won hij de Champions League een jaar eerder, het WK voor clubteams, de Europese Super Cup, één keer de FA Cup, twee keer de EFL Cup en één keer het Community Shield. Klopp was anderhalf jaar trainer van Gakpo, die in januari 2023 werd overgenomen van PSV.

Op naar Oranje

Voor Gakpo zit het seizoen er nog niet op. De Nederlander is een vaste klant in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Deze zomer speelt Oranje het EK in Duitsland met groepwedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk.

Drukke weken dus voor de voetballer, maar hopelijk heeft hij tussendoor nog even tijd om te genieten van zijn zoontje Samuël. Wie weet komt zijn vriendin wel eens langs op het trainingskamp van het Nederlands elftal in Wolfsburg.