Dit is Eline de Zeeuw, de nieuwe NOS Sport-presentatrice: 'Ik weet nu alles van Albanië'

Hongarije tegen Zwitserland was zaterdag de eerste wedstrijd van het EK 2024 die om 15.00 uur begon. En dat tijdsblok is tijdens het toernooi hét moment van Eline de Zeeuw. Zij presenteert dan Studio Sport.

De 31-jarige De Zeeuw werd in januari 2024 gepresenteerd als nieuwe presentatrice bij NOS Sport. Al eerder was ze betrokken bij de sporttak van de omroep. In 2019 begon ze als verslaggever voor NOS Sport, waardoor ze present was bij evenementen als het EK voetbal, het WK voetbal en de Olympische Spelen. Ze gaf commentaar bij turnwedstrijden en was ook op de radio te horen, onder meer in NOS Langs de Lijn en NPO Radio 1.

Twee dromen

In gesprek met Elf zegt De Zeeuw dat ze vroeger twee dromen had: sportverslaggever worden of nieuwscorrespondent in de Verenigde Staten. Ze stortte zich dus op die eerste ambitie. En ze wil geen half werk leveren, vooral ook niet bij het EK voetbal in Duitsland. "Ik heb deze week Albanië bestudeerd", zegt ze. "Ik weet nu alles van hun Braziliaanse bondscoach Sylvinho en hun sterspelers. Ik wil straks beslagen ten ijs komen."

Dione de Graaf

In het najaar van 2023 kwam de kans om door te stromen naar Studio Sport. "Ik nam deel aan diverse screentests en kreeg de kans", vertelt ze. "Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gebeuren. Ik werd intern opgeleid met vele proefuitzendingen en kreeg goede begeleiding. Daarvoor ben ik iemand als Dione de Graaff erg dankbaar."

Voetbalfan

Wat zelf sporten betreft heeft ze vroeger gevoetbald en gehockeyd. Door haar drukke werkzaamheden heeft ze sporten in teamverband moeten opgeven. Maar sport zit in haar hart. "In de familie was ik al de grootste voetbalfan. Dat is nog steeds zo. Mijn vader had twee seizoenkaarten van sc Heerenveen."

EK 2024

