Het Wilhelmus: de tekst van het Nederlandse volkslied en waarom er 'Hispanje' en 'Duitschen' in staat

Voordat het Nederlands elftal mag beginnen aan de EK-duels, zal er eerst moeten worden meegezongen met het volkslied. Het Wilhelmus zit bomvol verwijzingen naar landen die Nederland ooit in bezit gehad hebben of getracht hebben 'ons' te veroveren. Dit is de ingewikkelde tekst van het Nederlandse volkslied.

Wat het voor de spelers van het Nederlands elftal nóg ingewikkelder maakt, is dat een flink deel van de selectie roots in andere landen heeft liggen. Zo hebben Memphis Depay, Jeremie Frimpong en Brian Brobbey Ghanese roots, komt de vader van Cody Gakpo uit Togo en had Georginio Wijnaldum bijvoorbeeld ook voor Suriname uit mogen komen.

Jeremie Frimpong

Zij zullen lang niet allemaal uit volle borst meezingen, zoals de Schotten en Italianen bijvoorbeeld wel doen. Voor Frimpong is het helemaal moeilijk. Hoewel de rechterwingback in Amsterdam geboren is, is hij opgegroeid in Engeland en spreekt hij nauwelijks Nederlands. "Dat wordt wel snel beter", zei hij voorafgaand aan het EK. Maar meezingen met het Wilhelmus zal een brug te ver zijn voorlopig.

Tekst Wilhelmus

Maar thuis voor de buis wil je natuurlijk wel meezingen als je voor Nederland bent. Dat hoort erbij als het Nederlands elftal speelt op eindtoernooien. Dan is het handig dat je de tekst kent. Gelukkig is het Nederlandse volkslied beperkt tot één couplet en niet tot de 15 coupletten waaruit het Wilhelmus bestaat.

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij onverveerd,

den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Waarom worden Duitsland en Spanje genoemd?

Wie de tekst leest, zal zien dat landen als Duitsland en Spanje worden genoemd in 'ons' volkslied. Waarom is dat? Het Wilhelmus werd geschreven in de zestiende eeuw als eerbetoon aan Willem van Oranje, die als leider werd gezien van de opstand tegen de Spaanse overheersing in die tijd. In de 15 coupletten wordt Van Oranje bezongen als held en daar moet ook 'de koning van Hispanje' in genoemd worden.

Wilhelmus is heel oud

Het Wilhelmus is zo geschreven alsof Willem van Oranje het zelf zingt. De tekst bestaat al sinds 1570 en is daarmee officieel één van de oudste volksliederen die nu nog gebruikt wordt. Willem van Oranje wilde aan de ene kant de Spaanse koning trouw blijven, maar aan de andere kant het Nederlandse volk ook bevrijden van de tirannie onder de Spaanse bestuurders.

Waarom 'van Duitsen bloed'?

Er zijn twee redenen waarom er in 'ons' volkslied ook gerept wordt over 'van Duitsen bloed' zijn. Reden één is dat Willem van Oranje geboren werd in Dillenburg, wat nu in Duitsland ligt. De andere reden is dat 'Nederland' ten tijde van het volkslied nog niet bestond. Duitsch was het woord om 'Nederlands' te omschrijven in de zestiende en zeventiende eeuw. Domweg omdat er nog geen losstaand Nederland was in die tijd.

Wilhelmus bij Nederlandse sporters

Het Nederlandse volkslied Wilhelmus wordt voorafgaand aan elke voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal op het EK gedraaid. Ook bij elke andere sportwedstrijd waar een Nederlander goud wint of eerste wordt, klinkt het Wilhelmus. Bijvoorbeeld als Max Verstappen weer een Grand Prix in de Formule 1 wint of komende zomer op de Olympische Spelen.

