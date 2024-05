Cody Gakpo showt pasgeboren zoontje: 'Beste cadeau ooit', vriendin deelt ontroerende beelden

Cody Gakpo viert zijn 25ste verjaardag samen met zijn pasgeboren zoontje, Samuël Seth. "Het beste verjaardagscadeau ooit", schreef hij op zijn Instagram.

Noa van der Bij, de vriendin van Gakpo, deelde ook een prachtige video van Cody en Samuël op haar Instagrampagina. "Fijne verjaardag mijn liefde en beste vader van de wereld", schreef ze erbij.

Cody Gakpo voor het eerst vader geworden: 'Mama goed, jongen goed, vader goed' Cody Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij zijn voor het eerst papa en mama geworden. Dat werd bekend op de persconferentie van Liverpool, daags voor de wedstrijd tegen West Ham United. Trainer Jürgen Klopp onthulde het heugelijke nieuws, dat nog niet via sociale media is gedeeld.

Goal voor Samuël

Cody Gakpo was zondag nog erg belangrijk bij Liverpool. De ploeg won met 4-2 van Tottenham Hotspur en de Nederlandse aanvaller was goed voor een goal en een assist. Zijn doelpunt droeg hij op aan Samuël.

Op 25 april werd Samuël geboren en werden Gakpo en Van der Bij voor het eerst ouders. "We zijn gezegend met de nieuwe liefde in ons leven", schreef het stel over de geboorte van hun zoontje.

Het liefdeskoppel is sinds eind 2020 samen en leerde elkaar kennen toen de voetballer nog in Eindhoven speelde. Gakpo en Van der Bij verhuisden begin 2022 naar Liverpool, nadat de Oranje-international de overstap maakte van PSV.