Jutta Leerdam krijgt kritiek op promotie van 'ongezond' merk: 'Slechte invloed'

Jutta Leerdam heeft een groot bereik op social media en ook kleine details uit haar dagelijks leven worden breed door reguliere media opgepikt. Niet zo gek dus, dat de topschaatsster en vriendin van Jake Paul samenwerkt met diverse grote merken.

Na eerdere partnerships met enkele modemerken heeft Leerdam nu een deal gesloten met Celsius, de maker van een energiedrankje. Dat wordt gemaakt door het bedrijf Celsius Holdings, dat in 2004 is opgericht. De beursgerichte onderneming boert uitstekend. In 2024 was het bedrijf op de beurs 21,6 miljard dollar waard.

IJzersterke Jutta Leerdam sleept Jake Paul de kamer door: 'Dit is indrukwekkend' Jutta Leerdam is terug in Puerto Rico, maar zit daar uiteraard niet alleen voor het mooie weer. Tijdens het bezoek aan haar vriend Jake Paul, traint de Westlandse schaatsdiva er lustig op los.

Hard werken

In haar promotiepost heeft Leerdam drie foto's vergaard, waarop ze bezig is met inline skaten. Op twee foto's heeft ze een blikje Celsius in haar handen. Haar bijschrift is: "Hard work with a view". Dat is lastig te vertalen, maar komt neer op iets als "Hard werken vol verwachting."

Schoonzus van Jutta Leerdam schittert met zwangere buik: 'Je straalt helemaal' Jutta Leerdam is over drie maanden tante van een meisje. Haar schoonzus, Nina Agdal, deelt op Instagram een foto van haar zwangerschapsbuik. De volgers van Agdal vinden het prachtig om te zien: 'Je straalt helemaal.'

Jake Paul

Uiteraard was haar boksende vriend Jake Paul er snel bij om te reageren op de post. 'Superstar', zo bewonderde hij zijn partner. Maar er is ook een kritische reactie: "Waarom promoot je zo'n ongezond energiedrankje?" En daarmee doelt die persoon op de hoge dosis cafeïne in Celsius, dat verder ook taurine, gember, fruitsap en prikwater bevat. Een ander reageert zo: 'Ja, slechte invloed'.

Nieuwe aankondiging Jake Paul maakt Jutta Leerdam 'zo trots' Jake Paul heeft weer wat nieuws bedacht om aan geld te komen. De bokser, influencer en ondernemer is een eigen verzorgingslijn begonnen. Dat maakt Jutta Leerdam, de vriendin van Paul, 'zo trots'. Ze doet dan ook een oproep om de producten te halen in de winkel.

Cafeïne

Volgens PopSugar is de aanbevolen maximale dagelijkse inname van cafeïne 400 miligram per dag. In een blikje Celsius zit 200 mg, al zijn er ook varianten met 300 mg. Een dokter komt op de site aan het woord en zegt: "Een extra probleem met drankjes die een hoge dosis cafeïne bevatetn, is dat ze kunnen leiden tot afhankelijkheid en verslaving. Daardoor gaan mensen meer energiedrankjes consumeren om zo hetzelfde niveau van alertheid te bereiken."

Warm welkom voor Jutta Leerdam in Puerto Rico: topschaatsster knuffelt erop los en werkt zich in het zweet Jutta Leerdam heeft het frisse Nederland weer achter zich gelaten en verruild voor de zon in Midden-Amerika. De Westlandse schaatsdiva zit de komende tijd in Puerto Rico bij haar vriend Jake Paul én zijn hond. Zeker die laatste had haar flink gemist.

Geheim recept

De site Balanced Nutritionist is sceptisch over het drankje en energiedrankjes in het algemeen. "Ze worden in de markt gezet als sportdrankjes, maar de voordelen ervan zijn welicht kleiner dan de bijbehorende risico's. Of de kosten ervan. Marketeers bestaan om producten te verkopen. Ze zijn geen professionals op het gebied van gezondheid."

Ook vindt de site het twijfelachtig dat Celsius niet heel precies aangeeft hoeveel gram van elk ingrediënt is gebruikt. Door het geheime recept geheim te houden, wordt de concurrentie niets wijzer gemaakt. "Daardoor weten we echter ook niet of de drankjes op een veilige of efficiënte wijze doen wat ze claimen te doen", aldus de site.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Costa Rica

Leerdam is afgelopen week weer naar Costa Rica gevlogen. Daar woont Paul op zijn landgoed. Zo kon ze na een paar weken weer knuffelen met Pauls hond Thor.