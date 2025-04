Clublegende kan Manchester United-aanvoerder Bruno Fernandes niet meer aanhoren

Manchester United is volgens clublegende Roy Keane zó slecht, dat hij zelfs de interviews van de spelers na afloop niet meer kan aanhoren. Dat zei de oud-speler van de gevallen topclub na de 4-1 oorwassing bij Newcastle United. Vooral aanvoerder Bruno Fernandes moet het ontgelden.

Voormalig Iers international Roy Keane, sterspeler van Manchester United in de late jaren 90 en begin 2000, was niet te spreken over de woorden van Bruno Fernandes na de afstraffing (1-4) die Ruben Amorims team leed tegen Newcastle United in de Premier League. “Het is niet makkelijk en, om eerlijk te zijn tegen Bruno. Hij is degene die spreekt omdat de club hem pusht als beste speler en aanvoerder. Maar voor mij zijn het nu slechts clichés die hij opdreunt."

'Ik hoop dat hij hem aanpakt'

Keane vervolgt bij Sky Sports: "Hij praat over de spelers en het geloof dat hij in het team heeft, maar hoe zit het met Diogo Dalot, die bij de tweede goal helemaal niet ingreep? Ik hoop dat hij hem in de kleedkamer flink onder handen neemt, want goede teamgenoten eisen dat van elkaar. Of het nu op het veld, in de kleedkamer of op de training is”, zei een kritische Keane.

'Weet niet of ze eerlijk zijn'

Hij twijfelt ook over het aanvoerderschap van Fernandes. “Ik hoorde de woorden van Bruno. Hij is een fantastische speler, maar ik heb mijn twijfels over zijn leiderschapskwaliteiten. Ik zag geen betekenis in wat hij zei en ik weet niet of ik nog meer interviews van Manchester United-spelers kan aanhoren, want ik weet niet zeker of ze eerlijk zijn. Ze reageren graag op wat oud-spelers zeggen, maar wij zijn hier om onze mening te geven. Ik zou graag achterover leunen en zeggen dat Manchester United een leuk team is om naar te kijken, maar dat is niet waar”, besloot hij.

