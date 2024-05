Oranje-hockeysters vierden 'baldadig' feestje in Australië: 'We lagen als een soort stapel op elkaar'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten uit.

Hoog en Van As doen dit keer een boekje open over de gewonnen Champions Trophy in Canberra (2005). Na de finale beleefden ze een bijzonder avond. "Het was 4 december en we gingen uit eten en Sinterklaas vieren", begint Van As. "In die tijd konden we nog alles bestellen van de kaart. De we proefden alle cocktails. 'Ow, nee bah, die is niet lekker, nieuwe. Doe mij maar een Strawberry Daiquiri'. Die was erg lekker en een blijvertje, maar we hebben heel die cocktailkaart besteld."

Kneedballen van klei

"We hadden wat gedronken en waren wat vermoeid, dus de alcohol kwam vrij hard aan", erkent Van As, in 2005 jaar. "Toen kwam er iemand van de hockeybond verkleed als Sinterklaas binnen. Nou, gillen, hysterie, alleen maar zingen natuurlijk. En die ging allemaal cadeautjes uitdelen en had een verhaaltje bij iedereen. Wij kregen van die kneedballen van klei."

'Kus voor de beveiliger'

"Daarna gingen we op zoek naar een club om uit te gaan", weet Van As nog. "We kwamen bij een discotheek." Hoog breekt in: "En daar deed de beveiliger heel moeilijk. We stonden daar in een heel lange rij en die gast deed zo moeilijk. We mochten maar niet naar binnen, maar we wilden per se naar die club. Met onze kneedballen en Sinterklaas, geen idee waarom. We stonden daar echt een half uur te wachten en uiteindelijk was het gelukt. Maar we moesten wel allemaal die portier een kus geven." Van As: "Zo goor. En die tent was helemaal leeg. We hebben onze jas opgehangen en daarna weer opgehaald."

Ploeggenote heeft prijs

"Toen zijn we in een kroeg beland waar al die teams waren", gaat Van As verder. "Toen stond er nog een teamgenoot van ons te tongen buiten. Ik weet nog wie het was." Hoog wil graag dat haar vriendin de naam zegt, maar die weigert lachend. "Dus wij roepen 'ze staat buiten te tongen'. Wij rennen naar buiten en we lagen als een soort stapel op elkaar om te kijken. Met vijf van die hoofden om de hoek. Zo'n filmshot."

'Een beetje baldadig'

"Het werd later en later en we werden een beetje baldadig", vertelt Van As. "Op de weg terug naar het hotel begonnen we al met die kleiballen te gooien. Op verkeersborden en op elkaar. We kwamen met z'n tweeën in het hotel en gingen gewoon door. Helemaal de slappe lach. In die gang hebben we alleen maar die ballen lopen gooien."

"Die werden steeds kleiner, want het was niet de beste kwaliteit", weet Hoog nog. "Elke keer brokkelde dat weer af en gooiden we weer een ander stuk." Van As: "De hele gang lag vol met klei. Niet op de grond, maar op de muren. Het zal overal, echt erg." Hoog: "En we hadden met z'n allen één verdieping dus we konden niet de Australiërs de schuld geven."

Sven Kramer

Waar een eerder wild avontuur met Sven Kramer Van As nog op een standje van het NOC*NSF kwam te staan, vertellen de twee nu niet of hun actie nog gevolgen heeft gehad.

Beluister het fragment over de avonturen in de Australische hoofdstad Canberra hieronder: