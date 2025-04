Glory-kampioen Chico Kwasi rekent af met uitspraak rivaal: 'Alsof je tegen een kind aan het voetballen bent'

Glory-kickbokser Chico Kwasi bereidt zich voor op misschien wel het belangrijkste gevecht van zijn carrière. Op donderdag 1 mei staat de regerend weltergewichtkampioen in Miami opnieuw oog in oog met lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij vooruit op zijn gevecht.

"Het gaat perfect met mijn voorbereiding," zegt de 26-jarige kickbokser enthousiast. Op 25 april, een dag voor Koningsdag, vertrekt hij naar Miami voor de langverwachte rematch. De Purmerender moet Koningsdag daardoor missen, maar dat vindt hij geen probleem.

Sterker nog, het is alsnog een feestelijke dag voor hem: "Vorig jaar werd ik op Koningsdag kampioen, dus dat is een mooie mijlpaal, dan ben ik precies een jaar kampioen."

‘Super netjes natuurlijk’

Vlak voor het eerste gevecht noemde Beztati in een interview met Videoland de vechtstijl van Kwasi “Awkward. Alsof hij niet weet wat hij doet.” De Purmerender spreekt daarentegen zijn bewondering uit voor de vechtstijl van zijn tegenstander: “Super netjes. Hij is een supertalent. Hij doet alles volgens het boekje en ik niet. Ik ben misschien wel het omgekeerde, maar het is maar wat werkt, toch? Vorige keer werkten onze stijlen allebei.”

“Vorige keer ben ik als kampioen naar huis gegaan,” gaat de kickbokser verder. “Dus dat laat wel zien dat mijn stijl ook werkt. We kennen elkaars zwakke plekken nu een beetje denk ik, dus daar moet ik op gaan inspelen.”

‘Als je dat zo graag wilt, dan heb jij gewonnen’

Tijdens het vorige onderonsje tussen de twee vechters kreeg Beztati een knockdown opgelegd. In een interview liet de Amsterdammer later weten dat die beslissing volgens hem onterecht was, omdat hij zou zijn uitgegleden. Zonder die beslissing, zo stelt hij, had hij alsnog gewonnen.

"Als je dat zo graag wilt, dan heb jij gewonnen," reageert Kwasi op zijn beurt tegenover Sportnieuws.nl. "Maar voor zover ik weet leven we in de realiteit, en ging hij zonder riem naar huis. Het is net alsof je tegen een kind aan het voetballen bent dat zegt ‘ik heb gewonnen.’ Dan laat je dat ook gaan en zeg je: ‘is goed, jij hebt gewonnen.’"

Opzettelijk?

“Het is een jurysport,” gaat Kwasi verder. “Het gekke is, je hoort mij het er niet veel over hebben, maar officieel kreeg ik van de jury eigenlijk één of twee punten meer, dus ik snap eigenlijk ook niet dat het een gelijkspel was, maar ik denk dat ze dat misschien een beetje opzettelijk hebben gedaan. Het was uitverkocht en misschien was dat een mooie kans voor hen om ons in Amerika neer te zetten.”

Geen ‘bad blood’

Van haat en nijd tussen de twee is echter geen sprake, dat blijkt wel uit de vraag of hij liever een vakantie met zijn tegenstander doorbrengt, of elk gevecht verplicht opkomt in een glitterpak met muziek van Gerard Joling: “Dat eerste. Ik mag hem wel hoor. We kennen elkaar goed en zijn altijd aardig tegen elkaar geweest.”

Jake Paul

Het gevecht in Miami wordt georganiseerd in samenwerking met Betr, het bedrijf van mede-oprichter Jake Paul. Kwasi is enthousiast over de bokskwaliteiten van de Amerikaanse influencer en zou het leuk vinden om ooit zelf tegenover hem in de ring te staan. “Ik moet denk ik alleen eerst iets bekender worden, voordat hij tegenover mij wil staan,” zegt hij lachend.