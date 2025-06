Een film waarin onder meer Johan Derksen en Gordon een rol hebben is vanaf deze vrijdag op een groot streamingplatform te zien. 'Ome Cor' kwam in de herfst van 2024 uit in de bioscopen. Pikant is dat Derksen uit de kleren moest om zijn karakter neer te zetten: een lijk in een mortuarium.

Opa Cor is het vervolg op Ome Cor uit 2022. Het verhaal is: Cor (Martin van Waardenberg, tevens scenarist en regisseur) is grootvader geworden en krijgt ruzie met zijn dochter.

Bioscoopketen Pathé omschrjift het scenario verder zo: "Wat volgt is een reeks hilarische, maar ook ontroerende gebeurtenissen. Opa Cor doet er alles aan om zijn kleinzoon terug te zien, maar zijn plan om zijn dochter een hak te zetten, loopt compleet uit de hand."

Bekende Nederlanders

Andere bekende Nederlanders die een bijdrage leverden aan de film zijn onder meer Freek de Jonge, Philip Freriks, Gerda Havertong, Brigitte Kaandorp en Rob Kemps. Gordon speelt de rol van gokverslaafde met een grote mond. Wil je de film zien, dan kan dat vanaf 20 juni 2025 op Netflix. Een abonnement is wel vereist.

Lijk

Van Waardenberg moest Derksen aan het begin van de draaidag vertellen wat hij precies moest doen: "Het was in een mortuarium, dus wij liepen naar de koelcel. Dus ik zeg: Johan, daar ga je zo in. Nog even de broek en overhemd uit, dan leggen we je op zo'n metalen plaat en schuiven we je naar binnen. Ik denk: die stapt in de auto en rijdt terug, maar hij deed het."

De film werd opgenomen voor een goed doel, vertelde de regisseur. Een deel van de opbrengst gaat namelijk naar het Sophia‎ Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hij had na afloop nog wel een compliment over voor de acteerkwaliteiten van de oud-voetballer: "Hij mocht niet bewegen en niet ademen. Dat deed hij echt perfect, fantastisch." Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee kon het niet laten om daar nog een grap over te maken: "Wij denken ook weleens dat hij dood is, maar hij leeft nog."

René van der Gijp

Derksen is de laatste jaren vooral bekend van zijn rol in de talkshow Vandaag Inside, met Wilfred Genee en René van der Gijp als andere vaste gezichten aan tafel. Gijp was onlangs te gast in een podcast van Genee. Hij deelde mee dat hij nog lang wil doorgaan met VI.

"Ik zou door willen gaan totdat ik ziek word. Ik vind het heerlijk om over van alles te praten." Vervolgens vraagt Genee hem om hun relatie te omschrijven. Op de vraag of het 'opgedrongen vriendschap' is, antwoordt Van der Gijp resoluut. "Totaal niet. Als het echt zo slecht zou zijn, dan zouden we ons ook niet zo druk maken om Johan z'n vrouw toen het zo slecht leek te gaan."