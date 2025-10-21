Een merkwaardig voorval aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Atlético Madrid. De Spaanse club heeft bij de UEFA een officiële klacht ingediend tegen de Londense ploeg en dat alles vanwege een wel heel onverwachte blunder in het Emirates Stadium.

De selectie van Diego Simeone trainde maandagavond in het stadion van Arsenal, maar toen de spelers na afloop naar de kleedkamers gingen, bleek er geen warm water te zijn. Volgens Spaanse media reageerde Atlético 'verbaasd en woedend' over het gebrek aan basisvoorzieningen in zo’n modern stadion. De timing was extra pijnlijk: het team had in de regen getraind, waardoor spelers kletsnat waren toen ze de douches in stapten en die dus ijskoud bleken.

Atlético waarschuwde het stadionpersoneel al vroeg tijdens de training dat er een probleem was met het water, maar het euvel werd niet opgelost. Toen de selectie uiteindelijk afdroop richting de bus, kwam het warme water volgens het Spaanse Marca nét te laat weer op gang. De club besloot daarop een officiële klacht in te dienen bij de UEFA, om het incident te melden als een 'onacceptabele situatie' voor een Champions League-deelnemer.

Arsenal biedt excuses aan

Arsenal erkende later dat er inderdaad sprake was van een technisch probleem en bood Atlético zijn excuses aan. De Londense club benadrukte dat dit niet eerder was voorgekomen en dat het om een eenmalige storing ging. Volgens Engelse media had het probleem te maken met de watervoorziening in één deel van het stadion, dat inmiddels is verholpen.

Toch kwam het allemaal te laat voor Simeone en zijn ploeg. De spelers kozen ervoor om niet te wachten en vertrokken onverfrist richting hotel, waar ze alsnog warm konden douchen. Binnen de Spaanse club heerst het gevoel dat de voorbereiding op het duel in Londen 'onprofessioneel is verstoord'.

Jurriën Timber groeit uit tot onmisbare kracht bij Arsenal

Ondanks het ongemak richt Atlético de blik nu weer op het veld. De Spaanse topclub begon de Champions League-campagne met wisselende resultaten, terwijl Arsenal nog foutloos is in Europa. Dinsdagavond staan beide ploegen tegenover elkaar in het Emirates Stadium.

Bij Arsenal gaat de aandacht ook uit naar Jurriën Timber. De 24-jarige Nederlander is sterk aan het seizoen begonnen en heeft zich ontpopt tot onbetwiste basisspeler onder Mikel Arteta. Zijn rust aan de bal en duelkracht maken indruk, zowel in Londen als bij Oranje. Arsenal rekent op die vorm tegen het fysieke Atlético.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.