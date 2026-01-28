Royston Drenthe staat ineens weer volop in de schijnwerpers nu hij meedoet aan het televisieprogramma 'Nog 1 Keer Fit'. De oud-topvoetballer is nog altijd pas 38 jaar, maar beleefde al een leven voor tien. Zijn bewogen verleden herbergt alles: van een glansrijke voetbalcarrière tot heftige privéproblemen en een druk familieleven.

De voetballer Drenthe zat in een jongensboek. Hij werd al vroeg door Feyenoord aangetrokken om de jeugdelftallen te doorlopen. Een ruzie met iemand binnen de club dwong hem twee jaar naar Excelsior, waarna hij weer terugkeerde bij de grootste club van zijn geboorteplaats Rotterdam. Vanaf zijn debuut in 2006 ging Drenthe als een komeet. Nog geen anderhalf jaar later werd hij met Jong Oranje Europees kampioen én spande hij een rechtszaak aan tegen Feyenoord.

Via rechtszaak naar Real Madrid

De ster van Drenthe was zo hard rijzende, dat Real Madrid na 29 duels voor Feyenoord al genoeg had gezien. De linkervleugelspeler moest en zou de Spaanse grootmacht gaan versterken. En zo geschiedde. Drenthe stapte naar de rechter om zijn transfer te bewerkstelligen. Bij De Koninklijke kwam hij te spelen met onder anderen landgenoten Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar. Een droom kwam uit, maar langzaamaan doofde die kaars wel in Madrid.

Bekende neven

Het neefje van Edgar Davids en Georginio Wijnaldum speelde in zijn eerste seizoen veel, maar toen de Braziliaan Marcelo aan de linkerkant op de deur klopte, werd zijn speeltijd steeds minder. Na 46 duels in de hoofdmacht kwam er op de laatste dag van de transfermarkt van augustus 2010 een einde aan zijn tijd bij Real Madrid. Hij werd verhuurd aan promovendus Hercules Alicante en vanaf dat moment raakte zijn carrière in het slop.

Carrière in het slop

Drenthe speelde daarna voor veertien verschillende clubs, van Everton tot Baniyas Club en van Alania Vladikavkaz tot aan Kozakken Boys. Inmiddels is hij gestopt als profvoetballer en duikt hij af en toe op in de amateurwereld. Zijn profcarrère brachten hem uiteindelijk 304 clubduels, met 38 goals op zijn naam. De Europees kampioen Onder 21 werd eenmaal opgeroepen voor het grote Oranje, maar daar bleef het bij.

Rapper Roya2Faces

Van voetballen ging Drenthe onder artiestennaam Roya2Faces rappen, onder anderen met ex-topvoetballer Ryan Babel. Ook bracht hij een boek uit over zijn leven, waarin bekend werd dat hij het profleven niet zo serieus nam. Hij genoot van uitgaan en feesten en gaf veel geld uit, wat ook zeker van invloed is geweest op zijn einde carrière.

Acht kinderen bij verschillende vrouwen

Privé bleef Drenthe ook druk, want hij kreeg inmiddels acht kinderen bij vijf verschillende vrouwen. Dat vertelde hij in 2024 in het televisieprogramma 'De Gevaarlijkste Wegen van de wereld'. “Met mijn eerste vrouw heb ik drie kinderen, van 15, 14 en 4. Ik werd vervolgens verliefd op een andere vrouw en daar kreeg ik m’n zoon mee. Met haar ben ik ook getrouwd geweest. Daarna ben ik weer met iemand anders getrouwd in 2016. Daar heb ik ook weer twee kinderen mee gekregen.”

Royston Drenthe moet nu hard werken voor z'n geld 💰 Check de vierde aflevering van De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld op NPO Start! #gevaarlijkstewegen #powned #npo3 pic.twitter.com/U19X4HTAPM — PowNed (@PowNed) February 22, 2024

Nieuw werk

Om de alimentatie voor zijn kinderen op te kunnen blijven brengen, heeft Drenthe inmiddels ander betaald werk gevonden. Sinds 2023 werkt Drenthe als zorgondersteuner en zorgbeveiliger op de High & Intensive Care Units (HIC) van verschillende psychiatrische klinieken in Nederland. In de voetbalwereld trekt hij regelmatig op met programmamaker Andy van der Meijde en schuift hij soms aan bij praatprogramma's of voor interviews.

Medische problemen

De nu 38-jarige Drenthe kwam flink wat kilo's in vet aan in de laatste jaren. Mede daardoor wilde hij graag meedoen aan het televisieprogramma 'Nog 1 Keer Fit', waar hij met oud-topvoetballers Wim Kieft en vriend Wesley Sneijder nog een keer probeert weer een beetje in vorm te komen. In dat programma op NPO 3 bleek dat hij ternauwernood ontsnapte aan een heftig medisch noodgeval, want hij herstelde van een longembolie.

Herseninfarct

Maar dat bleek nog niet eens het heftigste. In het najaar van 2025 werd Drenthe getroffen door een herseninfarct. Hij overleefde het wel, maar zette een flinke stap terug in zijn fysiek. Uit beelden, die uitgezonden worden in 'Nog 1 Keer Fit', blijkt dat hij hard werkt aan zijn herstel.