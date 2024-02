Seksuologe snapt niks van verhaal Royston Drenthe: 'Waren dit dan al je kinderen?'

Het televisieprogramma 'De gevaarlijkste wegen' had woensdagavond een bijzonder duo uitgenodigd om over hobbelige wegen in Zuid-Afrika te rijden. Oud-voetballer Royston Drenthe moest de auto delen met seksuologe, voormalig Miss België en presentatrice Goedele Liekens. Dat leverde hilarische televisie op.

De twee waren nog niet vertrokken van het centrale plein in Pretoria, toen Drenthe al niet zat op te letten. Liekens reed en wilde dat Drenthe op de weg lette. Zij betrapte hem erop dat hij naar hele andere dingen zat te kijken. "Ik zie je wel naar de vrouwen kijken", zei Liekens lachend.

Miss België

Het duo leert elkaar vervolgens beter kennen. Liekens noemt haar uitverkiezing tot Miss België een ongelukje, bijvoorbeeld. "Ik was een student, had nooit modellenwerk gedaan en ineens win ik die verkiezing. Het voelde als een grapje." Drenthe deelt vervolgens dat hij het moeilijk gehad heeft met zijn beslissing om te stoppen met voetballen.

'Rondgefladderd?'

Het hoogtepunt is de Royston Drenthe-puzzel. De oud-voetballer probeert zijn liefdesleven uit te leggen aan de seksuologe, die er helemaal niks van begrijpt. "Ik heb drie kinderen samen met de vrouw die ik nu liefheb", zegt Drenthe. Dat die kinderen 15, 14 en 4 zijn, valt Liekens op. "Daar zit wel een flinke periode tussen. Heb je toen rondgefladderd?"

Acht kinderen

Drenthe probeert uit te leggen wat er in die tijd gebeurd is. "Ik werd verliefd op een andere vrouw en daar kreeg ik m'n zoon mee. Met haar ben ik ook getrouwd geweest. Daarna weer met iemand anders getrouwd in 2016. Daar heb ik ook weer twee kinderen mee gekregen." Liekens telt ondertussen op haar vingers mee. "Dan zitten we al op zes kinderen. Dat was het, of...?" Zeker niet, zegt Drenthe, die de namen noemt van nog twee kinderen. "Acht dus in totaal", stamelt Liekens, die als seksuologe een pittige vraag stelt. "Ben je dan nu ook gesteriliseerd? Als je niet nog meer kinderen wil, is dat het veiligst."

Steriliseren

Drenthe lacht dat weg en zegt dat 'vrouwen ook gewoon aan de pil kunnen'. Zich laten steriliseren komt niet eens bij hem op. Maar als Liekens zegt dat vrouwen dan geen hormonen meer hoeven nemen, bindt Drenthe in. "Oh, dat zou dan wel kunnen nog inderdaad."

Terugkijken?

Het was een enerverende aflevering van De gevaarlijkste wegen, die zeker het terugkijken waard is. Het werd uitgezonden op woensdagavond 21 februari op NPO 3.