De KNVB heeft een zaalvoetballer van ZVC United uit Den Haag een uitzonderlijk zware straf opgelegd. De speler werd voor liefst vijf jaar geschorst nadat hij tijdens een duel een scheidsrechter met een karatetrap naar de grond werkte. De bond wil met de beslissing een duidelijk signaal afgeven: geweld in de sport wordt niet getolereerd, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Het incident vond plaats op 12 september tijdens de wedstrijd tussen OACN Boys uit Spijkenisse en ZVC United. De speler, Faisel Karoumi, stond op dat moment niet eens in het veld, maar stormde na een beslissing van de arbiter plotseling binnen de lijnen. Met een karatetrap raakte hij scheidsrechter Rob Meinsma, die tegen de grond ging. De wedstrijd werd bij een stand van 8-8 gestaakt.

Volgens getuigen ontstond er direct grote consternatie in sporthal De Akkers. Spelers en toeschouwers waren in shock, terwijl teamgenoten van Karoumi probeerden de scheidsrechter te helpen. De bond liet het er niet bij zitten en startte een disciplinair onderzoek.

ZVC United reageerde diezelfde avond geschokt en zette Karoumi direct uit de club. "Het is een eenmansactie die alle aanwezigen diep heeft gechoqueerd. Wij als club betreuren het gebeurde ten zeerste. Voor dit soort gedrag is geen plek in de sport", liet het bestuur weten.

Na een uitgebreid onderzoek besloot de KNVB Karoumi met terugwerkende kracht vanaf 18 september te schorsen. De straf duurt in totaal zestig maanden, waardoor hij pas in het najaar van 2030 weer mag voetballen onder de vlag van de bond. Volgens de KNVB weegt vooral mee dat het om geweld tegen een scheidsrechter ging.

Trainer Naim Al Yousfi van ZVC United zegt de straf te begrijpen, al noemt hij de situatie verdrietig. "Deze zaak kent alleen maar verliezers, zowel Faisel Karoumi als de scheidsrechter die werd belaagd. Gezien de ernst van het voorval kan ik een straf tot 2030 wel begrijpen. Als mens is dit voor Faisel natuurlijk erg rot. Laat dit een waarschuwing zijn voor andere voetballers. Dit hoort niet op een voetbalveld."

Het restant van de gestaakte wedstrijd tussen OACN Boys en ZVC United werd in oktober uitgespeeld. De thuisploeg uit Spijkenisse maakte nog één doelpunt en won met 9-8.