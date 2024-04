'Ik verlang er naar om anoniem te zijn, dat je lekker kan tongen': ex-hockeysters Van As en Hoog over 'bekend zijn'

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

In de aflevering van hun podcast 'Date nights & Girls trips' gaat het over beroemd en bekend zijn. Bij Van As is het vooral erg als ze samen is met haar man, voormalig topschaatser Sven Kramer. Zeker als ze samen in restaurants zitten, heeft ze 'last' van haar bekendheid. "Dat is altijd erger als we samen zijn", zegt ze. "Soms verlang ik ernaar dat je ergens gewoon wél anoniem bent", is ze eerlijk.

'Lekker tongen in de hoek'

Hoog snapt haar ex-collega en vriendin wel. Met een knipoog zegt ze: "Dat je lekker kan tongen in de hoek, zeg maar." Van As: "Ja, lekker worstelen." Maar alle gekheid op een stokje, ze beperken zich in het restaurant wel tot small talk. Grote gesprekken waar persoonlijke dingen besproken worden, bewaren ze voor situaties waar niemand meeluistert.

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Lullo-gesprekken

"Je hebt bij sommige restaurants dat de tafeltjes heel dicht op elkaar staan. Wat ga je dan bespreken?", vraagt Van As zich hardop af. "Wij gaan echt niks bespreken dan, niks. Dan heb je echt een lullo-gesprek. Want je weet gewoon dat mensen met hun bloemkooloren afluisteren."

Ex-hockeysters lachen om 'preutsheid' onder de douche: 'Nou, die kende geen schaamte hoor' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Mensen afluisteren in restaurants

De twee geven toe dat het iets heel normaals is in restaurants en dat zij er zich ook schuldig aan maken. "Ik vind het ook heerlijk om te luisteren bij de buren, hoor", zegt Hoog meteen. "Dan vang je ineens wat op en dan denk je: oeh."

Gouden hockeysters

Van As en Hoog waren in hun hoogtijdagen de aanvallers van het Nederlandse hockeyteam. Hun hoogtepunten waren onder meer de gouden medaille op de Olympische Spelen in Beijing. Dankzij een goal van Van As in de finale werd gastland China verslagen en pakte Nederland goud. Dankzij de inbreng van Hoog en Van As won Nederland nog veel meer gouden medailles op EK's en WK's.

Meer verhalen van Ellen Hoog en Naomi van As

Tophockeyster na wilde avond met Sven Kramer op de vingers getikt: 'Dat hebben we nooit meer gedaan' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

Ex-hockeyster Ellen Hoog met schaamrood op de kaken: 'En toen kwam er een moeder naar me toe' Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. We eren het dolle duo door de komende periode enkele leuke fragmenten uit te lichten.

Schaterlachend denken ex-hockeysters terug aan 'zwaar overdreven' Fatima Moreira de Melo Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds eind maart even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

'Zo dom van ons, wij durfden dat gewoon niet': ex-hockeysters schamen zich Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hebben sinds vorige week even pauze genomen van hun spraakmakende podcast 'Ellen & Naomi: Super Sunday'. Wij willen jullie als lezers en luisteraars echter niets onthouden. Daarom lichten wij de komende periode de leukste fragmenten nog een keer uit.

De hele aflevering kun je hieronder beluisteren.