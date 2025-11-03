Mario Götze heeft naast zijn rentree op het veld ook een opvallende verandering buiten de lijnen doorgemaakt. De oud-PSV'er en Duitse WK-held van 2014 gaf toe dat er de afgelopen maanden inderdaad iets aan hem is veranderd én niet alleen op sportief vlak.

Sinds zijn terugkeer in het elftal van Eintracht Frankfurt – na twee bovenbeenblessures – zagen fans een duidelijk verschil: het haar van de spelmaker is weer voller dan ooit. Götze bevestigde dat hij inderdaad een behandeling achter de rug heeft. "Het is geen geheim, ik kan het niet langer verbergen", zei de 33-jarige middenvelder met een glimlach tegenover het Duitse Bild.

Van revalidatie naar transformatie

De metamorfose van Götze werd langzaam zichtbaar sinds de zomer. "Ik had er al een tijdje over nagedacht en heb het eind mei eindelijk laten doen", vertelt hij. "Het was het ideale moment, vanwege de zomervakantie en omdat ik nog in de revalidatiefase zat. En ik dacht: zo niet nu, wanneer dan?"

Op het veld lijkt Götze ondertussen weer helemaal terug. Na zijn blessureleed startte hij de laatste twee wedstrijden in de basis en gaf hij in beide duels een assist. "Het stoorde me een beetje hoe het er eerst uitzag. Nu voelt het goed, ik ben heel blij met hoe het zich heeft ontwikkeld", zegt hij over zijn nieuwe kapsel.

Tekst gaat verder onder foto

i Mario Götze net voor zijn haartransplantatie in april dit jaar. ©Getty Images

Bekende namen gingen hem voor

In de voetbalwereld is een haartransplantatie al lang geen taboe meer. Eerder gingen grote namen als Wayne Rooney, Marc-André ter Stegen en Granit Xhaka hem voor. Ook Götze's oude trainer en goede vriend Jürgen Klopp – met wie hij samenwerkte bij Borussia Dortmund – onderging ooit zo’n behandeling. En ook dichter bij huis is het geen uitzondering: Davy Klaassen en Marco van Basten lieten eerder al iets aan hun haardos doen.

WK-held bloeit weer op in Frankfurt

Ondertussen is Götze ook sportief weer van grote waarde voor Eintracht Frankfurt. De man die in 2014 de winnende maakte in de WK-finale tegen Argentinië is opnieuw belangrijk voor zijn club. Door de blessure van spelmaker Can Uzun is hij onmisbaar geworden in het elftal van Dino Toppmöller. Dinsdagavond wacht de Champions League-wedstrijd tegen Napoli, waarin Götze naar verwachting opnieuw in de basis begint.

