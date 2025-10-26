Het leek een gewone Bundesliga-wedstrijd te worden, maar eindigde in een nachtmerrie voor Timo Hübers. De 29-jarige verdediger van 1. FC Köln liep zaterdagavond in het duel met Borussia Dortmund een zware knieblessure op. Volgens Duitse media dreigt hij de rest van het seizoen te missen.

De schrik zat er flink in tijdens de 82e minuut in het Signal Iduna Park. Hübers ging vol in het duel met Dortmund-spits Serhou Guirassy en verdraaide bij zijn sliding op ongelukkige wijze zijn rechterknie. Direct daarna ging hij gillend van de pijn naar de grond. Teamgenoten riepen wanhopig om hulp, terwijl medici en ambulancepersoneel het veld opstormden.

'Hij huilt van de pijn'

Na de wedstrijd sprak trainer Lukas Kwasniok zichtbaar aangeslagen bij Sky. "Hij voelt zich echt niet goed. Hij huilt omdat hij zoveel pijn heeft", zei de coach met pijn in het hart. "We hebben nog geen definitieve diagnose, maar het lijkt op een zeer ernstige blessure. Hij weet zelf ook dat het mis is."

Een dag later bevestigde de club dat Hübers een ernstige knieblessure heeft opgelopen. Hij wordt maandag geopereerd door teamarts Peter Schäferhoff, een van de bekendste specialisten in Duitsland. Volgens BILD is er schade aan de knieschijf, banden én het kraakbeen. Een rentree dit seizoen lijkt uitgesloten.

Zware klap voor Köln

Bij Köln kwam de klap hard aan. Sportdirecteur Thomas Kessler reageerde aangeslagen: "De diagnose komt hard aan, vooral voor Timo. Hij heeft zich op jonge leeftijd al twee keer teruggeknokt na zware blessures, en we weten dat hij dat nu weer zal doen. Hij heeft een enorme mentale kracht."

Hübers’ contract loopt aan het einde van het seizoen af, maar volgens Duitse media overweegt Köln zijn verbintenis te verlengen om hem rust en zekerheid te bieden tijdens zijn revalidatie. De verdediger wordt gezien als een belangrijke persoonlijkheid in de kleedkamer. Niet alleen sportief, maar ook mentaal.

Geschiedenis herhaalt zich voor de Köln-verdediger

De blessure is extra zuur omdat Hübers eerder in zijn loopbaan al twee kruisbandblessures opliep, bij Hannover 96. Nu is het opnieuw zijn rechterknie die het begeeft. "Het zal geen kwestie van zes weken zijn", zei Kwasniok al na afloop. "We praten over maanden." Een comeback voor het einde van het seizoen lijkt uitgesloten én zelfs zijn toekomst als profvoetballer staat op het spel.

De blessure overschaduwde alles in Dortmund. Köln moest de slotfase met tien man uitspelen en kreeg diep in blessuretijd nog de 0-1 om de oren via Maximilian Beier. Terwijl Dortmund juichte, lag Hübers op de brancard – onder applaus van het publiek, bedekt met een FC-deken – op weg naar de ambulance. Een pijnlijk beeld dat de avond typeerde.

