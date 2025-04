Wilfred Genee tikt gast op de vingers bij Vandaag Inside: 'Let je een beetje op je taalgebruik?'

Roxane Knetemann was maandag aanwezig bij Vandaag Inside om over de Ronde van Vlaanderen te praten. De oud-wielrenster wilde met de nodige krachttermen omschrijven hoe zwaar de klassieker is, maar daar had tafelheer Wilfred Genee wat over te zeggen.

Valentijn Driessen vond het knap hoe Mathieu van der Poel 'op een fiets rijdt'. Knetemann denkt dat de Nederlander uiteindelijk kapot is gereden door Tadej Pogacar, ondanks dat Van der Poel eerder in de Ronde viel. "Als je zo aan elkaar gewaagd bent en je wil Pogacar verslaan, moet je gewoon honderd procent zijn, of in ieder geval 99. En het waren gewoon wat procentjes minder."

"Kijk, hier gaat-ie (Pogacar, red.), de tweede keer Oude Kwaremont op", zegt Knetemann terwijl er beelden worden afgespeeld. "En toen dacht ik dus: waar blijft Van der Poel? En hier dacht ik, met nog 55 kilometer te gaan: holy shit, hoe goed is Van der Poel. Niet te doen. Pogacar geeft hier vol gas en als jij dat gat als Van der Poel zijnde zo dichtpoft, ja... Het is echt een pleurisding, hè? Die Oude Kwaremont."

Op het taalgebruik letten

"Als je een beetje op je taalgebruik wil letten in dit programma...", knipoogt Genee. Johan Derksen vult aan: "Dat zijn wij hier niet gewend!" Knetemann: "Ik dacht ik mag eindelijk een keer losgaan." En ook René van der Gijp doet lachend een duit in het zakje: "Tering kunnen we mee leven, maar pleuris gaat te ver." Derksen wil geen 'wielerjargon' meer en Knetemann belooft zich in te houden.

"Een heel vervelende berg", zegt ze nog eens lachend. Derksen vond Pogacar uiteindelijk de beste. Ook Knetemann vond het stiekem niet erg dat de 26-jarige Sloveen won. "De Ronde van Vlaanderen liegt nooit. Ik vind het stiekem tof dat hij hem wint in de regenboogtrui." Dat is de trui die de weredkampioen mag dragen. Overigens won Lotte Kopecky daarin ook bij de vrouwen.