Max Verstappen over de geniepige trucjes rondom Christian Horner: 'Zouden wij ook doen'

Christian Horner is 'gewoon' bij de testdagen van de Formule 1, hetzij in normale kleding. De teambaas van Red Bull ligt onder vuur wegens beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag.

De andere teams maken gretig gebruik van die situatie. In de media worden regelmatig bommetjes gedropt door de concurrentie. 'Slecht voor de Formule 1' en 'dit moet snel worden opgelost' zijn uitspraken die vaak worden genoemd.

Max Verstappen snapt dat eigenlijk wel. Bij De Telegraaf zegt de coureur van Red Bull: " Dat is een constante tactiek die altijd terugkomt. Dat is typisch Formule 1 ook. Of wij dat ook zouden doen? Ja, absoluut. Je probeert altijd je eigen voordeel ergens uit te halen. Heel logisch, dit."

Christian Horner

De teambaas van Red Bull zou grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd naar een vrouwelijke medewerker. Het zou gaan om seksueel getinte berichten. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen met klem.

Horner heeft gezegd graag mee te werken aan het onderzoek, zodat het snel wordt opgelost. Over het proces zei hij donderdag: "Ik kan echt geen commentaar geven op het proces of de tijdsperiode. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk resultaat."