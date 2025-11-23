Marianne Timmer beleefde een prachtig weekend. Ze was genodigde bij een speciaal gala en mocht daar optreden met twee van haar absolute jeugdhelden. Het Nederlandse schaatsicoon was in New York voor het NAF Ball en poseerde maar wat graag met Eric Heiden en Dan Jansen.

De 51-jarige Timmer werd door het gala in New York uitgenodigd om te komen spreken over 'hoe triomf, verlies en discipline normen en waarden creëren die internationaal respect afdwingen', getuige de website van het gala in Amerika. NAF staat voor 'The Netherlands and America Foundation' en is in het leven geroepen om de banden tussen beide landen te vieren. In een olympisch jaar was het dan ook niet gek om Timmer met haar jeugdhelden in een panel te zetten.

'Twee sporticonen die mij als jong meisje inspireerden'

Samen met olympische legende Heiden, die ooit op één Winterspelen vijf gouden medailles behaalde als schaatser, en gouden medaillewinnaar Jansen sprak Timmer maar wat graag over haar successen in de topsport. "Ik stond tussen twee van mijn grote helden: Erik Heiden en Dan Jansen. Twee sporticonen die mij als jong meisje inspireerden, mocht ik daar te gast zijn. Niet als fan, maar als collega-spreker. Een moment dat je dubbel voelt", schrijft ze op LinkedIn.

'Wat werd het voelbaar'

"En wat werd het voelbaar: sport verbindt. Het bouwt bruggen tussen mensen, landen en generaties. Het was een eer om te spreken, verhalen te delen en nieuwe bijzondere mensen te ontmoeten die op hún manier het verschil maken. Mooi dat we ook internationaal deze impact kunnen maken, en van elkaar blijven leren en inspireren vanuit de sport."

Jordan Stolz de nieuwe Eric Heiden?

Heiden zou op de Spelen in Milaan in februari zomaar voor het eerst onttroond kunnen worden als vijfvoudig kampioen op 1 Spelen. Landgenoot Jordan Stolz hoopt op liefst vijf afstanden in actie te kunnen komen en zodoende ook voor vijf keer goud te kunnen strijden. Op de 500, 1000 en 1500 meter is hij al een topfavoriet. Momenteel probeert hij ook op de mass start uit of hij tot de top kan behoren en heeft hij ook op de 3000 meter een razendsnelle tijd in huis. Mogelijk zou hij zelfs ook nog toe kunnen treden tot de ploegenachtervolging van Amerika.

