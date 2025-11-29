Oud-topschaatsster Marianne Timmer vierde deze week een mooie prestatie. Ze lanceerde haar eigen sieradenmerk Flamoure '98. Daarbij kon haar goede vriend Hans Nijland niet ontbreken. Ondanks hun bijzondere band, ging de drievoudig olympisch kampioene volledig de mist in. "Het is haar vergeven."

De twee kennen elkaar van jongs af aan. "Althans, Marianne was toen nog heel jong: 16, 17 jaar. We hebben een geweldige levensweg met elkaar bewandeld. Marianne als topschaatsster en ik als bestuurder bij FC Groningen. We waren allebei erg geïnteresseerd in elkaars prestaties en daar is uiteindelijk een vriendschap uit ontstaan", legt Nijland uit in gesprek met Sportnieuws.nl. "Nu doen we samen nog lezingen en presentaties."

Blunder

Dus toen Timmer hem vroeg voor een mooie rol bij de presentatie van haar nieuwe sieradenmerk Flamore '98, kon Nijland niet anders dan ja zeggen. Hij mocht een praatje houden bij de lancering. Ondanks hun bijzondere band, ging de drievoudig olympisch kampioene daarbij volledig de mist in.

Timmer leek door de spanning de naam van haar goede vriend vergeten. Ze kondigde Nijland aan als Jan in plaats van Hans. "Dat was grappig", aldus de 65-jarige. "Ze was op van de zenuwen. Maar het is haar vergeven. Dat zijn juist de leuke dingen."

Sieraden

Nijland vond het 'best merkwaardig' dat Timmer hem vroeg om de avond te presenteren. "Ik heb helemaal niks met sieraden of met mode. Ik draag ook geen kettingen, alleen een horloge. Die heb ik aangeboden gekregen toen ik twintig jaar in dienst was bij FC Groningen." Nijland was daar van 1196 tot 2019 algemeen directeur. "Anders had ik helemaal geen horloge gehad."

De sieraden van de ex-schaatsster zijn geïnspireerd op een vlam en dat is natuurlijk niet zomaar, want de voormalig schaatsster won in haar carrière liefst drie olympische titels. Het getal in de merknaam wijst op het jaartal waarin ze haar eerste gouden plak won.

