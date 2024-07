'Stop jij wel eens wat in je bh?': Gregory Sedoc geeft bloedserieus antwoord op vraag voor Noa Vahle

Een mooi momentje bij De Oranjezomer. Hélène Hendriks vroeg aan Noa Vahle of zij wel eens wat in haar bh stopte, maar oud-atleet Gregory Sedoc dacht dat de vraag voor hem was: "Nee! Maar ik heb begrepen..."

"Ik vroeg het aan Noa!", reageert Hendriks snel. "Jij hebt toch geen bh?" Sedoc reageert met een glimlach: "Nou ja, in mijn vrije tijd wel eens..." Vahle zegt eerst grappend dat zij wel eens een reep chocolade in haar bh stopt, maar daarna op serieuzere toon dat haar pinpas daar soms wel zit.

De vraag wordt gesteld, omdat blijkt dat politica Caroline van der Plas een ei in haar bh stopt, voor als ze nog honger heeft in de middag. Rutger Castricum, die ook aan tafel zat bij De Oranjezomer, wist op te noemen wat zij daar nog meer kwijt kon. "Ik heb er wel eens naast gestaan en toen kwam er een magnetron uit. En ook een koelkast en een frituurpan."

Gregory Sedoc

Vorige maand sprak Sedoc met Sportnieuws.nl over de Olympische Spelen in Parijs, die op vrijdag 26 juli begonnen. Hij verwacht één medaille meer voor Nederland dan op de Spelen van 2021 in Tokio.

Daarbij richt hij vooral de pijlen op Femke Bol en Lieke Klaver. "Zij zijn nu dusdanig ervaren dat ze daar hun beste prestatie kunnen leveren. Van Bol is wel bekend dat zij mee zal doen om de medailles. Dus die verwacht ik ook echt wel van haar."

En het hangt volgens Sedoc ook een beetje af van Sifan Hassan. "Het ligt er aan welke afstanden zij gaat lopen. Ze is al gauw goed voor drie medailles." Hassan heeft zich in ieder geval ingeschreven voor alle vier de afstanden waar zij van houdt. Daarmee zegt ze nog niet dat ze aan alle afstanden mee gaat doen, maar het kán wel.

Het gaat om de 1500 meter, de 5000 meter, de 10.000 meter én de marathon. Op de Olympische Spelen in Tokio pakte zij goud op de 5000 en 10.000 en brons op de 1500 meter. De marathon is pas later in het arsenaal van Hassan gekomen.